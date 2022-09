Así ha sido proclamado oficialmente Carlos III como rey En una ceremonia retransmitida por televisión, Carlos III ha sido proclamado oficialmente rey bajo la supervisión de su esposa Camila, la ahora reina consorte, y su hijo, el príncipe William. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Proclamación rey Carlos III Proclamación rey Carlos III | Credit: Getty El rey Carlos III, de 73 años, ha sido proclamado oficialmente monarca del Reino Unido, tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabell II. Tras la muerte de la reina Isabel II el 8 de septiembre, el Consejo de Adhesión proclamó oficialmente al rey Carlos III en el Palacio de St. James de Londres, a las 10 de la mañana hora local del sábado 10 de septiembre, en una ceremonia que fue retransmitida por primera vez por televisión. Bajo la atenta mirada del príncipe William, en su primer acto oficial como príncipe de Gales, y la reina consorte Camila, la proclamación fue leída al Consejo Privado (compuesto por ministros del Gabinete, jueces y líderes de la Iglesia de Inglaterra) en la Galería de Imágenes del palacio: "La la corona del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte corresponde única y legítimamente al príncipe Charles Philip Arthur George", leyó la secretaria del consejo. Proclamación rey Carlos III Proclamación rey Carlos III | Credit: Getty Images "Nosotros… por la presente, con una sola voz y el consentimiento de la lengua y el corazón, publicamos y proclamamos que el príncipe Charles Philip Arthur George ahora, por la muerte de nuestra difunta soberana, se convierte en nuestro único rey legítimo, Carlos III ", añadió. Al acto también han asistido la primera ministra, Liz Truss, ex primeros ministros como Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, John Major, Tony Blair o Gordon Brown —todos presentes en el acto—; los principales miembros de la Iglesia anglicana de Inglaterra; representantes de la magistratura, de la Cámara de los Lores y de la de los Comunes; figuras notables de los distintos territorios de la Commonwealth y las principales autoridades de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Proclamación rey Carlos III Proclamación rey Carlos III | Credit: Getty Images "Soy profundamente consciente de la gran herencia [recibida de Isabel II], y de los deberes y enormes responsabilidades que conlleva ser soberano, que ahora recaen sobre mí. Al asumirlas, me esforzaré en seguir el ejemplo inspirador de mi madre", ha afirmado posteriormente Carlos III en el Salón del Trono del palacio. "Defenderé el Gobierno constitucional y perseguiré la paz, armonía y prosperidad de los pueblos de estas islas, de los territorios de la Commonwealth y de los territorios de todo el mundo. Para ello, sé que me sostendrá el afecto y la lealtad del pueblo del que acabo de ser nombrado soberano", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A las 11 a.m. ocho trompetistas salieron al balcón del palacio de St. James anunciando la nueva etapa de la corona. Luego, David Vines White llevó a cabo la lectura formal de la proclamación para el público que se encontraba en el exterior, en Marlborough Road. Proclamación rey Carlos III Proclamación rey Carlos III | Credit: Getty Images El discurso terminó con un "God Save The King" y la banda de Coldstream Guards luego tocó el himno nacional británico, que fue cantado por los simpatizantes reunidos a lo largo de un camino que discurre por el lado este del palacio. La ceremonia terminó con Vines White pidiendo "tres hurras por el rey" y los guardias de Coldstream se quitaron los sombreros de piel de oso y los levantaron con cada llamada.

