Se revelan detalles del proceso legal de Enrique Guzmán contra Frida Sofía Frida Sofía ya arrancó las acciones legales contra Enrique Guzmán tras haberlo señalado de tocamientos inapropiados en sus partes íntimas. Por su parte, el abuelo de la modelo también inició un proceso jurídico ¿de qué se trata? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Primero, Frida Sofía inició un proceso legal en contra de Enrique Guzmán, tras señalarlo de haberle tocado inapropiadamente sus partes íntimas. Hace unos días, el cantante anunció que también está realizando acciones jurídicas contra su nieta. Ahora, se dan a conocer los detalles al respecto. "La acción legal que ingresamos es de naturaleza penal", explicó Marco López, abogado de Guzmán, programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "[Se busca] que se inicie una investigación. Mi representado [Enrique Guzmán] está lastimado, está herido emocional y psicológicamente. Eso es producto y consecuencia de ciertas conductas que se han venido dando en el vínculo que tiene con su familia", agregó. "Precisamente, la investigación que solicitamos se inicie, por medio de la querella, tiene ese objeto, que se esclarezcan los hechos, ese daño que mi representado ahora siente fue ocasionado por algo y por alguien". El representante legal explica que el caso se encuentra en la fase de investigación inicial, pero omite dar detalles más específicos porque ya iniciaron los trámites respectivos. Lo que dejó claro es que este procedimiento pretende que "el imputado no quede impune y que se le repare el daño a la víctima". Enrique Guzmán y Frida SofiaEnrique Guzmán y Frida Sofia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marcos López explicó que si bien este proceso es de carácter penal, también se dará representación jurídica al intérprete de "Payasito" durante el litigio que en su contra su nieta ya dio a conocer, el cual, es de tipo civil. "Tiene derecho la contraria [Frida Sofía] a denunciar los hechos que considere y que sean susceptibles de un hecho delictuoso", concluyó . De momento, tanto Frida Sofía como Enrique Guzmán están iniciando sus respectivas acciones legales. Será más adelante cuando se pueda conocer el rumbo que estas tomarán. Mientras tanto, el conflicto mediático continúa.

