¡Champán y violines desde un rascacielos! Así fue la pedida de mano del hijo de Alejandro Fernández Romántico como sus canciones, Álex Fernández sorprendió a todos con un video que muestra con lujo de detalles cómo fue la pedida de mano a su futura esposa. ¡De película! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo lleva en la sangre, la música y el romanticismo. Álex Fernández quiso compartir con su amado público uno de los momentos más felices de su vida y, en esta ocasión, no fue sobre el escenario. El joven, enamorado del amor y de su prometida Alexia, publicó en sus redes sociales un video que demuestra cómo preparó milímetro a milímetro una de las pedidas de mano más emotivas de los últimos tiempos. Como si de una escena de película se tratara, el artista sorprendió a su futura esposa con velas, champán y hasta violines en la terraza de un rascacielos con unas vistas de ensueño donde les esperaba una mesa solo para dos. "Compartiéndoles un momento muy especial", escribió feliz. La cara de sorpresa de la novia ante la maravilla que tenía ante sus ojos fue captada por las cámaras al igual que las lágrimas que siguieron después ante tanto detalle bonito por parte de su amado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Te quieres casar conmigo?", lee un letrero luminoso rodeado de rosas blancas entre las que se encontraba el precioso anillo de compromiso para la novia. Lo que se suponía iba a ser una salida normal de la pareja terminó en una pedida de mano en toda regla. Una sorpresa preparada con mucho sentimiento y corazón que demuestran que el hijo de Alejandro Fernández es todo un caballero. El video acaba con un final feliz, un beso de enamorados que da comienzo a una vida juntos, muy pronto como marido y mujer. ¡Muchísimas felicidades!

