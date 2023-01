Se revelan detalles del romance de Luis Miguel y la relación actual con su hija Michelle Salas Por primera vez, se da a conocer lo que ocurre en la vida personal de Luis Miguel, tanto a nivel sentimental como la situación que atraviesa con su primogénita Michelle Salas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Luis Miguel ha sido relacionado sentimentalmente con Paloma Cuevas, quien estaba casada con el torero Enrique Ponce, ambos amigos y compadres del cantante. Ahora, se dan detalles de la relación que mantiene el intérprete de "Tengo todo excepto a ti" con la diseñadora de modas de origen español. "Al final de cuentas, están separados, [Luis Miguel] no está andando [teniendo un romance] con una casada; si fuera casada yo estaría en contra. Uno tiene relaciones con la gente que está cercana; al final, no vas a ir a buscar una gente a otro país", mencionó Rafael Herrerías, amigo cercano de Luis Miguel, a los medios de comunicación. "Son compadres, son amigos de toda la vida. Soy amigo de los dos [Luis Miguel y Enrique Ponce] por lados separados; al final, no puedo echar porras ni criticar. Quiero que les vaya bien a los dos". Respecto a la posibilidad de que El Sol llegue al altar, el empresario mexicano fue enfático. "No lo creo [que haya boda]. No me han invitado", advirtió. El profesional de la tauromaquia también reveló cómo es la relación que mantiene el cantante con su primogénita Michelle Salas, de quien se sabe está separado debido a que la influencer no estuvo de acuerdo en el retrato que se presentó de ella en la bioserie. "[Michelle] estuvo conmigo en la casa; fue a darme el pésame, falleció mi señora", explicó. "Ella está haciendo su vida, no requiere de [Luis Miguel] más que por afecto. Está viviendo con su novio; no tiene problemas de nada. No está cerca de él como mucha gente no lo está de sus padres". Michelle Salas y Luis Miguel Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rafael Herrerías confirmó que Luis Miguel ya se prepara para ofrecer una gira de conciertos que iniciará en breve. "Está ensayando. Tuvo un problemilla de aire acondicionado, pero está bien. Y la gira va a ser espectacular", concluyó.

