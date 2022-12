Revelan detalles de la vida del poco conocido padre de Geraldine Bazán Si bien la madre de Geraldine Bazán es conocida públicamente, poco se sabe de su padre. Ahora, se dan a conocer algunos datos sobre el hombre que procreó a la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera de Geraldine Bazán ha sido promovida por su madre Rosalba Ortiz, quien se encargaba de llevarla a los castings y hablar de sus proyectos con lo medios de comunicación, tal como lo hace hasta la fecha. Si bien la publirrelacionista es conocida a nivel público, poco se sabía del padre de la actriz, hasta ahora; ya que, por primera vez, da detalles al respecto y advierte que no tiene relación alguna con él. "Terminamos y adiós", reveló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "El papá de Geraldine vive en Guadalajara, [México]", agregó. "Si algo no funciona para qué quieres tener a la pareja con la que no vas a concordar en cuanto a educación, las finanzas, el tiempo. Y sí, tomé la decisión de continuar la vida con mis hijos [sola]". La señora también confesó cuál es el tipo de relación que la intérprete de Olga Ancira Cervantes en la telenovela Corona de lágrimas en su segunda entrega lleva con su progenitor. Además, su madre también tomó una decisión sobre el cuidado de sus hijos por lo que decidió sacarlos adelante en solitario y explica las razones. Geraldine Bazan en Gala de Sororidad Credit: Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue decisión de ella [no ver a su padre]. Recuerdo que a mi hija le decía 'llámale a tu papá es su cumpleaños, es Navidad' y sí le hablaba. Llegó un momento en que ella me dijo 'mamá los hombres exigen su responsabilidad cuando pagan, cuando son proveedores. Si no dan y andan por allá haciendo otras familias y otras relaciones [para qué estar con ellos]'", confesó. "A mí no me interesaba que me pagaran por mi tiempo, silencio y mi tranquilidad". Rosalba Ortiz está muy orgullosa de sus dos vástagos Geraldine Bazán y Ángel Claude; ahora disfruta de ellos y sus nietos.

