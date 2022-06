Se dan detalles del proceso legal de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán Hace un año, Frida Sofía inició un proceso legal en contra de Enrique Guzmán tras señalarlo de haber tocado sus partes íntimas de forma inadecuada cuando era niña. Ahora se dan detalles del litigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2021, Frida Sofía sorprendió a propios y extraños al dar a conocer que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas cuando era niña y hasta su adolescencia. La influencia no recibió el apoyo de su madre Alejandra Guzmán, quien se puso del lado del cantante. Pese a todo, la hija de la rockera decidió entablar un proceso legal en contra del intérprete de "Tu cabeza en mi hombro"; a un año de haber iniciado el mencionado litigio, Javier Olea, el abogado de la joven explica cómo va este asunto legal. "La denuncia ya tiene tiempo presentada. Dentro de ese expediente hemos aportado algunas pruebas. Inicialmente, se vio afectada su integración por temas de pandemia; posteriormente, se vio afectada porque la autoridad requería la presencia física de Frida Sofía en las instalaciones de la fiscalía; esto por su tema migratorio no se pudo dar y en eso estamos", explicó Olea al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "La otra opción es que [Frida Sofía] declare en Estados Unidos. La fiscalía, en aquellos meses iniciales, no lo quiso hacer así, nos negó esa solicitud; por lo tanto, la única forma en cumplir este requisito es que ella venga. De acuerdo con el defensor, faltan acciones de las autoridades para agilizar el proceso. "Aunque quiero ser enfático y la fiscalía tiene la obligación de investigar, y de llevar a cabo actos de investigación relativos a los hechos que se le hicieron de su conocimiento. No es un requisito la ratificación de ella, la presencia de ella, excepto para las periciales oficiales en psicología que quisieran realizarle", mencionó. Frida Sofía y Enrique Guzmán Credit: Frida Sofía Instagram/Enrique Guzmán Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hemos aportado algunos datos de prueba, algunas periciales y alguna información a la fiscalía. Hacen falta otras que es la propia fiscalía quien las debe recabar, como entrevistar a algunos testigos, hacer algunos actos de investigación. Son a cargo de la fiscalía, no de nosotros", agregó. "[Si viene] ella puede revictimizarse, no lo quiere hacer, tampoco la familia". Javier Olea mencionó que "creo que lo correcto es que la fiscalía desahogue las diligencias que puede hacer sin la presencia de Frida" y detalló cuáles son los cargos que se persiguen. "Los delitos por los que se presentó la querella son delito de abuso sexual, delito de pornografía infantil y delito de corrupción de menores. El abuso sexual al abuelo y las otras a los dos, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán", concluyó.

