Exclusiva: Te damos todos los detalles de la última película de Carmen Salinas: "Es una de sus mejores actuaciones" Antes de ser hospitalizada, Carmen Salinas realizó un trabajo cinematográfico en Hollywood que está próximo a estrenarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que cuando Carmen Salinas sufrió el derrame cerebral que la llevó a la muerte, el 10 de diciembre de 2002, estaba grabando la telenovela Mi fortuna es amarte, donde interpretaba a Margarita Maggos Domínguez Negrete. Sin embargo, también realizó otro importante proyecto que logró concluir y se convirtió en su último trabajo cinematográfico, se trata de la película The Valet; la cual es protagonizada por Eugenio Derbez. ¿Pero cómo fue la experiencia de tener en el set de este filme hollywoodense a la primera actriz? "Tenemos a Carmelita Salinas. La última película, el último trabajo de Carmelita en cine fue con nosotros; fue esta película The Valet", mencionó Derbez a People en Español. "No saben qué maravillosa está. De verdad, creo que es una de las mejores actuaciones de Carmelita Salinas, te mueres de la risa en cada escena que sale ella". En esta cinta, quien fuera protagonista de la obra Aventurera interpreta a la madre de Antonio, el personaje principal. "Con su alegría y amor llenaba cualquier lugar donde estaba, y nos contagiaba a todos quienes tuvimos la fortuna de conocerla y trabajar con ella", mencionó con anterioridad el también productor de esta cinta. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, el ganador del SAG Award por la película CODA ha comentado que fue una gran experiencia compartir escena con esta famosa; incluso, compartió una fotografía de su colaboración. "Tuve la dicha y el honor de trabajar con [Carmen Salinas] en lo que sería su última película: The Valet", escribió el actor tras su fallecimiento. En The Valet, que está basada en la película francesa homónima, la comediante mexicana fue dirigida por Richard Wong y, además de trabajar con Eugenio Derbez, compartió créditos con Samara Weaving, Max Greenfield, Betsy Brandt y Armando Hernández, entre otros. Será hasta el próximo 20 de mayo cuando se pueda apreciar el trabajo de Carmen Salinas en este filme que estará disponible por la plataforma streaming Hulu.

