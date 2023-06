Muere la actriz y cantante Carmen Sevilla tras una larga enfermedad La estrella del cine español padecía alzhéimer desde el 2009, los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Sevilla Carmen Sevilla | Credit: Archive/Europa Press via Getty Images Carmen Sevilla murió este martes en Madrid tras ser ingresada el domingo en un hospital madrileño. La noticia fue confirmada por el único hijo de la artista, Augusto José Algueró. La actriz y cantante que tenía 92 años fue diagnosticada con alzhéimer desde el 2009. Su última participación en televisión la realizó en el 2010 cuando se despidió de su programa Cine de Barrio. Fue hasta el 2012 que se dio a conocer que vivióa con el mal crónico que también padeció su madre. Ya con una enfermedad avanzada, la familia decidió ingresarla en la clínica madrileña Sanyres de Aravaca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de ser considerada como un símbolo de sensualidad, Sevilla también triunfó como cantante, participó por ejemplo, en El show de Ed Sullivan y actuó en 60 películas y compartió plató con entre otros, Jorge Negrete y Nicholas Ray. Fue Galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 1999 participó en la serie Ada Madrina y se puso al frente de Cine..., su último proyecto. En paz descanse.

