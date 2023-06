Así está viviendo Maite Perroni su reciente maternidad ¿Cómo está atravesando Maite Perroni el proceso de madre primeriza? Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni muestra su pancita de embarazo durante la celebración de su baby shower Credit: Mezcalent El 16 de mayo de 2023, Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron que se convirtieron en padres de su primera hija quien lleva por nombre Lía. "Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a ¡nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. ¡Te amamos Lía!", escribieron. A casi un mes de esta información, el esposo de la actriz da a conocer cómo está llevando la integrante de RBD este proceso de la maternidad. "Mai sigue con esta emoción y con este ánimo; pero, gracias a Dios, hemos estado muy pendientes de la niña. Pero como esposo tienes que estar muy pendiente, por supuesto, de tu esposa", reveló Tovar a los medios de comunicación. "La ves entregada con la bebé, el esfuerzo que requiera, cada dos o tres horas, estar ahí. Y uno como hombre participa y apoya todo lo que puede, pero si es un arduo, es un trabajo, una posición como mamá. Y ella también como profesionista súper entregada, ha datado también con las canciones, con lo que ha podido de ensayos". El productor del Talk show Acércate a Rocío no dudó en dar a conocer otros detalles de cómo están llevando esta vida familia con un nenita que nació hace poco tiempo. "Todo es un nuevo descubrimiento, el baño, el dormir con ella. Nos tiene vueltos locos", confesó. Maite Perroni Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando estoy con ella nos turnamos [en la noche]. La idea es Maite pueda descansar lo más que se pueda y ahí nos estamos turnamos. Queremos ser papá y mamá presentes, y estar con ella en todas las etapas. Y estamos trabajando duro [para ello]". Andrés Tovar no pudo evitar dar a conocer lo orgulloso que está de Maite Perroni. "Cada día más enamorado de mi esposa. La verdad verla en esta etapa como mamá. Como hombre no haces más que enamorarte más de la mujer al verla entregada con nuestra hija. Estamos viviendo una etapa maravillosa", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así está viviendo Maite Perroni su reciente maternidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.