¿Cuántos vestidos lucirá Carmen Villalobos en su boda este viernes y quién la entregará en el altar? Tenemos todos los detalles

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se darán el sí este viernes, tras largas años de noviazgo, en una ceremonia nupcial en la romántica Cartagena de Indias, Colombia.

A tan solo unos días de convertirse en una mujer casada, Carmen nos desveló algunos detalles de su próxima boda.

En cuatro días te casas, ¿cómo estás?

Estoy muy bien y muy emocionada con todo lo que ha sucedido con el matrimonio. Fue una decisión rápida, llevamos 11 años juntos. Tomar la decisión de casarnos fue bastante rápida entre grabaciones y viajes.

¿Por qué Colombia?

Somos colombianos, él des de Bogotá y yo soy barranquillera. Yo le dije a Sebastián que me iba a casar en tierra caliente porque en tierra fría, no. Y Cartagena se ha convertido en un destino turístico muy bello para el matrimonio por eso fue que decidimos hacerlo [allí].

¿Cómo fue que tomaron la decisión?

Tomamos la decisión porque, dijimos, yo creo que es la hora ya. Llevamos once años juntos y seis años viviendo. Fue darle el sí al amor, celebrar el amor. Sebastián me dijo que celebráramos once años de vida juntos. Se dice fáci,l pero no ha sido fácil.

Sabemos que tu padre siempre quiso que te casaras

Mi papi no está en este campo terrenal, sí en el espiritual y mi papá siempre quiso que me casara y yo le decía: ‘A0y papi, yo jamás vestida de novia’. Sé que me va a acompañar ese día y está feliz por nosotros.

¿Quién te entregará en el altar?

Mi mami me va a entregar. Mi mami es la que va a caminar conmigo. De hecho, me hubiera encantado que fueran los dos. Mi papá va a estar a un lado conmigo espiritualmente.

¿Cuál es el consejo que te ha dado tu mami para que tengas un matrimonio feliz y estable?

Mi mamá ama a Sebastián. Mi mamá lo que me dice es que tenga mucha paciencia y ‘por favor escúchense’. Yo soy superexplosiva, entonces me dice: ‘Antes de responder, medítalo, cálmate y cabeza fría porque cuando tiene la cabeza caliente uno tiende a decir cosas que no son chéveres’. Así que mi mamá me dice que mucha confianza, amor y admiración porque cuando no admiras a tu pareja, a nivel profesional es importante la admiración a tu pareja.

¿Cuántos vestidos usarás?

Voy a usa tres vestidos. El diseñador será Jorge Duque, y me lo está haciendo especialmente para mí. Para mí es un sueño que nunca estuvo.

¿Cómo será la fiesta?

Queremos que se supercolombiana la cosa: habrá delicia colombiana, habrá música de todo un poquito, va a ver de todo. El primer baile será una sorpresa y estamos ensayando muchísimo.