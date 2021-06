Se dan a conocer detalles de la demanda de Frida Sofía contra Alejandra y Enrique Guzmán. Podrían ir a prisión Tal como Frida Sofía informó, el proceso legal en contra de Alejandra y Enrique Guzmán ha comenzado. Serán acusados de diversos delitos que tiene como pena pasar tiempo en la cárcel. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado miércoles, Frida Sofía dio a conocer que iniciaba las acciones legales en contra de Alejandra y Enrique Guzmán; luego, de que hace unos meses, revelara que su abuelo la había tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas cuando era una niña. Tras aclarar que no puede viajar a México, donde se llevará a cabo el proceso judicial, a causa de una estatus migratorio en Estados Unidos, la modelo dejó en mano de sus abogados los detalles de la demanda correspondiente. "No es complicidad, es una sola denuncia contra dos personas por tres delitos, el Ministerio Público es quien determina si hay delito o no y quien lo cometió", explicó Xavier Olea, representante legal de Frida Sofía a los medios de comunicación. "La denuncia penal que se hará ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contiene una relatoria de hechos con apariencia de delito o delitos cometidos en su agravio, como podrían ser de violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores. La clasificación de esto le corresponde, únicamente, al Ministerio Público y no a nosotros". De acuerdo con los litigantes, "Alejandra Guzmán está relacionada con los delitos de violencia familiar y corrupción de menores. Aunque aclararon que "con el abuso no hay una relación directa". Sin embargo, la rockera y su padre podrían ir a prisión si así lo determinan las autoridades. Explicaron que es un solo proceso legal y se realizará en México, aún cuando Frida Sofía radica en Estados Unidos. Enrique Guzman, Frida Sofia, Alejandra Guzman Credit: Mezcalent.com (2); Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Uno de los delitos contempla prisión", Xavier Olea "Uno de los delitos por los que se pide se investigue a Alejandra N y Enrique N contempla la prisión preventiva oficiosa. El resto de los delitos podrían ser considerados y solicitar una prisión justificada por la gravedad de esto", agregó. "[Existen] testigos, documentos, videos y periciales, hay suficiente material probatorio. Los datos que existen hoy creo que son suficientes para llevar a los investigados a un proceso". Xavier Olea informó que su despacho se dio "a la tarea de validar lo anterior" con una serie de pruebas que "confirman la versión de su dicho"; además, fue enfático al mencionar que la intérprete de "Ándale" no quiere dinero, solo busca justicia. La denuncia se presentará este viernes 11 de junio a las 10 de la mañana. Mientras tanto, Frida Sofía ha utilizado sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido tras su comunicado del pasado miércoles.

