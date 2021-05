¡Todos los detalles de la espectacular boda religiosa de Saúl 'Canelo' Álvarez! El boxeador y su esposa Fernanda Gómez ya se casaron hace una semana por lo civil y ahora toca por la iglesia. ¡Así será su enlace! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A Saúl 'Canelo' Álvarez no le ha bastado celebrar su boda una vez, ¡sino que va a por la segunda! Después de entregarse en una ceremonia por lo civil a su prometida Fernanda Gómez hace unos días, este fin de semana lo hará por la iglesia. La pareja lleva meses preparando la que será su boda soñada. La celebración por todo lo alto se llevará acabo en la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, en Guadalajara, México, a las 7PM. Tal y como detalla la invitación, posteriormente al 'Sí, acepto', se llevará a cabo una recepción en el espectacular Rancho Las Reinas. En la tarjeta también se incluye el código de vestuario requerido para los asistentes. Ellas, vestido largo, preferiblemente que no sea blanco. Ellos, traje oscuro y corbata. A pocas horas de unir sus vidas ante Dios, la catedral luce espectacular con múltiples adornos florales de lilas blancas. Esta semana, la novia compartía en sus redes su despedida de soltera definitiva con las mujeres de su vida, sus familiares y amigas de toda la vida. La fiesta fue un derroche de buen gusto, alegría, flores y ¡el color rosa! El vestido de la novia es, como suele ocurrir, el secreto mejor guardado de esta boda estelar, una de las más esperadas del año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja compartirá este día inolvidable con sus seres queridos, entre los que se encuentra su pequeña de 3 años, María Fernanda. Los enamorados han formado una preciosa familia que se reforzará con esta unión. Muchísimas felicidades a la pareja ¡y qué vivan los novios!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Todos los detalles de la espectacular boda religiosa de Saúl 'Canelo' Álvarez!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.