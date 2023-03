Exclusiva: Conoce los detalles de la boda de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray El pasado 25 de marzo, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se casaron por la iglesia, tras comprometerse en 2022. Ahora, revelan detalles de este momento tan especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 25 de marzo, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres llevaron a cabo su boda religiosa en una casona que lleva por nombre Quinta Montes Molina y que está ubicada al centro de la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. Para los tortolitos este momento representó algo muy especial. "Un gran triunfo porque fue un proceso muy largo el que tuvimos que pasar para poder llegar a este punto. Eduardo tuvo que anular un matrimonio anterior, que tuvo sus dificultades, por decirlo bonito", reveló Rivera Torres a People en Español. "Otra cosa que representó para nosotros fue una unión familiar impresionante, que también fue algo que nos sorprendió para bien. Poder ver a nuestras dos familias totalmente mezcladas, totalmente unidas. Realmente conviviendo como una familia gigante; se hermanaron las familias y eso para nosotros es lo más importante, lo más bonito de lo vivido en esta experiencia". Para el conductor de televisión llegar al altar en bajo la religión católica fue una manifestación de amor hacia su ahora esposa, quien consideraba que solo así sentía que estaban casados de verdad. "Para mí fue un verdadero privilegio; fue una oportunidad de demostrarle a Sofía que si algo es importante para ella, es importante para mí", confesó. "Me caso contigo [le dijo a su cónyuge] por todas las religiones que hagan falta. Además, para mi sorpresa, aprendimos muchas cosas de cómo mejorar una relación; incluso, desde que tuvimos las pláticas prematrimoniales, nos sorprendimos gratamente. Además, está lleno de símbolos el rito católico que me gustan". Sofia Rivera Torres y Eduardo Videgaray Boda Credit: Baeri Weddings SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la recepción, la novia fue la que decidió todos los detalles, aunque recibió ayuda de sus seguidores de Instagram para encontrar el lugar con el que había soñado; además, de contar con una wedding planner. "Tenía la idea de que quería hacer una boda como Great Gatsby, en una mansión viejita, que se viera muy lujosa, glamorosa, pero de otra época", explicó la presentadora. Sofia Rivera Torres y Eduardo Videgaray Boda Credit: Baeri Weddings "En realidad, donde me hubieran dicho. Si me hubieran dicho que en la Ciudad de México, en Coyoacán, hay una casa espectacular, ahí lo hubiera hecho", continuó. "Ni siquiera conocía Mérida, antes de planear la boda. Me metí a internet. Todos mis seguidores me dijeron Mérida. Me enamoré de la casa que encontramos. La comida es deliciosa". Sofia Rivera Torres y Eduardo Videgaray Boda Credit: Baeri Weddings Para la pareja era importante que los invitados también se sintieran parte fundamental de este momento y les prepararon una serie de sorpresas. "Me gusta mucho pensar en los detalles. Amo consentir a la gente. Tenía muy claro que tenía que ser un evento donde las personas que asistieran se sintieran totalmente consentidas y que se pensó en ellos", enfatizó la también actriz. "Iniciamos desde el viernes con un cóctel", relató. "El sábado la misa fue en la Iglesia del Jesús, Tercera Orden. Y la fiesta en la Quinta López Molina. Regalamos unos sombreros pintados a mano". Sofia Rivera Torres y Eduardo Videgaray Boda Credit: Baeri Weddings "Lo que más me gustó es que Sofía consideró que había de todo tipo de público, porque mis amigos no bailan el reguetón, no son fans de Bad Bunny. Para los señores de mi edad, había un cuarteto de cuerdas que nos acompañó mientras estábamos cenando", agregó Videgaray. "Después entró un Dj que se lució". Sofia Rivera Torres y Eduardo Videgaray Boda Credit: Baeri Weddings Como la novia es la estrella de la noche, lució diversos atuendos. "El viernes tuve un look para el cóctel. Hecho completamente por una diseñadora de Mérida que me hizo Carolina Pérez. Una faldita y top espectacular", mencionó."El sábado tuve dos vestidos, el de la misa y mi primer cambio en la fiesta, son de una diseñadora israelí que se llama Liz Martínez. Todos los tocados que me usé a lo largo de la noche fueron me los hicieron Irma y Frank que son madre e hijo. Benito Santos me hizo el último look". "Nunca en mi vida me había sentido mejor vestido y más elegante", Eduardo Videgaray Sofia Rivera Torres y Eduardo Videgaray Boda Credit: Baeri Weddings Por su parte, Eduardo portó un traje realizado también por el diseñador mexicano Benito Santos. "Nunca en mi vida me había sentido mejor vestido y más elegante", advirtió. "Es la novia más espectacular que he visto en mi vida", Los recién casados aseguran que no cambiarían nada de todo del festejo porque "estuvo espectacular" y "supero mis expectativas"; ahora disfrutan de su luna de miel en Bali. "Estamos más unidos, me siento más enamorada de nunca", Sofía Rivera Torres Sofia Rivera Torres y Eduardo Videgaray Boda Credit: Baeri Weddings Si bien Eduardo Videgaray ya tiene una hija de un primer matrimonio que se llama Andrea, no duda en procrear más bebés con Sofía Rivera Torres, porque "tenemos muchas ganas de tener familia", pero será hasta el próximo año porque están cumpliendo con diversos compromisos profesionales. "Estamos más unidos, me siento más enamorada de nunca. Tal cual, reafirmé y reconfirmé mi amor; me siento más unida a él", expresó Sofía. "Nuestras familias son una sola, no existe división y que además creamos unos recuerdos inolvidables que nos van a durar toda la vida".

