¡Todos los detalles del espectacular anillo de compromiso de Belinda! La prestigiosa joyería Angel City Jewelers, firma a la que pertenece la roca, felicitó a la pareja y compartió fotos, datos y el millonario precio de la sortija. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una vez haber dicho el 'Sí' a Christian Nodal, todo el mundo se pregunta cómo es la joya que ya posa en el dedo anular de una feliz Belinda. La joyería encargada de diseñar este espectacular modelo compartió en sus redes una cariñosa felicitación a la pareja junto a algunos datos del diamante más comentado del momento. Angel City Jewelers mostró imágenes en exclusiva de la sortija, además de las medidas y el precio exacto en el que está valorada. "Felicidades a Nodal y Belinda, por una vida llena de felicidad. Diamante de 12 ct, corte esmeralda, valorado en más de $3 millones", lee el pie de foto. Las imágenes enseñan la impresionante joya que eligió el cantante para su futura esposa y que demuestran su buen gusto. Nodal Belinda compromiso Credit: IG Nodal La feliz pareja ya ha comenzado a llamarse esposo y esposa. Era Nodal quien, de lo más orgulloso, comentaba la publicación de su amada en la que compartía con sus seguidores la feliz noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo con mi vida, futura esposa", le escribió él. Según el programa Ventaneando, Nodal preparó cada detalle de la pedida con minuciosidad. Alquiló el restaurante Salvaje de Barcelona cuya reservación podría haber ascendido a los 25 mil euros y lo llenó de flores. Aunque la pareja apenas se acaba de comprometer, la unión civil de los enamorados podría ser antes de lo esperado. ¡Muchísimas felicidades!

