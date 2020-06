¡Detallazo de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann por el Día del Padre! Además de la tierna felicitación que la hija de Eugenio Derbez dedicó a su papá, este fue el cortés gesto que denota el gran cariño y la admiración que la actriz siente por su ex, el papá de Kailani. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo de la festividad del Día del Padre, la actriz Aislinn Derbez compartió las más bellas palabras para celebrar a los dos hombres más importantes de su vida. Primero, felicitando el día a su propio papá, Eugenio Derbez, y después a su ex, Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani. Estas fueron las sentidas palabras que la hija de Derbez le dedicó hoy a su simpático progenitor al comenzar el día: “¡Mi papá tiene uno de los corazones más nobles y bondadosos que puede haber…! Él me ha rescatado muchas veces en la vida... Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y estoy taaaan agradecida con él por eso. Contar con su apoyo y amor incondicional es de las cosas que más agradezco y valoro en mi vida. ¡Te amo con todo mi corazón papá!”, dijo compartiendo esta bella foto del abuelo con su nieta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas horas después no olvidó felicitar con otra encantadora foto al papá de Kailani y tuvo un precioso gesto con él al incluir también en el retrato a su hija Lorenza Ochmann, fruto de una relación anterior del actor, en un gesto entrañable que denota el respeto y el cariño que siente por su ex, además de la armonía que reina en esta modern family. “Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre.⁣ ⁣Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz, el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo. ⁣Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos (aunque no sea una familia convencional), del amor, respeto complicidad y confianza que hemos logrado. ⁣ Feliz día del padre, Mauricio”, fueron las sinceras alabanzas que la bellísima actriz le dedicó en este día tan especial. Mauricio Ochmann también celebró a sus dos princesas de esta forma tan cariñosa: "Toda mi felicidad en una foto. Perdidamente enamorado de mis hijas y de la paternidad. Es el mejor regalo que la vida me ha dado y lo atesoro con toda mi alma. Para mi el ser padre me cambió la vida para siempre. Gracias Lorenza y Kailani por la maravillosa experiencia de ser papá y la manifestación del amor más grande y puro. El corazón me estalla en millones de pedacitos de felicidad", dijo el emocionado papá.

Close Share options

Close View image ¡Detallazo de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann por el Día del Padre!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.