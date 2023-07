Tras finalizar su relación, ¡este es el destino secreto de vacaciones donde se refugian Ricky Martin y sus hijos! Todo parece indicar que Ricky Martin quiere dejar atrás su situación personal y se está tomando un descanso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin Credit: Steve Granitz/FilmMagic/Getty Images La semana pasada, Ricky Martin dio a conocer que terminaba su matrimonio de seis años con Jwan Yosef. A partir de entonces, han surgido las especulaciones habituales cuando hay una separación; quizá por ello, el cantante aprovechó que ofrecerá una presentación en Mónaco para vacacionar al lado de sus hijos mayores, Matteo y Valentino. El intérprete de "Livin' la vida loca" fue captado disfrutando de la playa a bordo de una lancha, donde los chicos aprovecharon para broncearse luego de disfrutar del agua. El cantante se muestra feliz y relajado, mientras se aprecia que los jovencitos también están disfrutando de este momento. Ricky Martin Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar ante la primera aparición pública del famoso luego de darse a conocer su ruptura sentimental. "Tiene el secreto de la juventud"; "Matteo se parece mucho a Eglentina"; "Ricky cada día más hermoso"; "Ricky ha sido buen padre con sus gemelos; ahora bien, solo veo que se enfoca en ellos dos nada más, los otros dos niños en común con su expareja ¿ahora dónde quedan?"; "¿Esos son sus gemelos? Pensé que todavía eran bebés", y "Bellos padre e hijos", fueron algunos comentarios. Ricky Martin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se ha hecho de conocimiento público quien encarnó a Antonio D'Amico en la miniserie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, quiere que la custodia de sus hijos menores, Lucía y Renn, sea compartida con el pintor, el cual, además, tendrá una pensión por parte del cantante. Ricky Martin Pese a que el fin del vínculo conyugal es muy reciente, Ricky Martin continúa con sus compromisos profesionales y, justamente, en Mónaco ofrecerá una presentación titulada Ricky Martin Simphonic que el mismo presumió en una de sus historias de Instagram.

