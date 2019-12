¿El destino condujo a Jenni Rivera a la muerte? Jenni Rivera perdió la vida en un accidente fatal ¿Es posible que la cantante tuviera predestinado morir aquel día? Ahora, se revelan nuevos detalles anteriores a su fallecimiento. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Quizá Jenni Rivera podría haberse salvado de la muerte, al tiempo de reconciliarse con los integrantes de la Banda MS; sin embargo, la primera no ocurrió debido a que las circunstancias llevaron a la Diva de la Banda a tomar ese avión aquel fatídico día. “Habíamos tenido un percance, una situación que se dio con Jenni [Rivera] por un video [sexual con uno de sus músicos] en la cual se ha culpado, erróneamente, a la Banda MS de haberlo difundido; cosa que no tuvimos nada que ver”, explicó Osvaldo, integrante de la agrupación, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Por un tiempo, vivió un poco alejada de Banda MS, nosotros sin saber”. RELACIONADO: ¿Es válido lucrar con el nombre de Jenni Rivera? Lupillo responde Image zoom Poco antes de su muerte, la intérprete de “La gran señora” quiso terminar con el conflicto que sostenía con dicho grupo y tuvo un acercamiento para pedirles asistir a su concierto del día siguiente. “Una noche anterior de eso [el día del accidente], ella pudo sanar esa parte con Banda MS y decir ‘¿saben qué? quiero estar con ustedes en el concierto, quiero cantar con ustedes'”, relató. “Ella habló con la oficina, que estaba en Monterrey, y pidiendo que sí había chance [oportunidad] de ir al concierto de Banda MS y, porqué no, le gustaría cantar con la banda”. Por cuestiones que los miembros de la agrupación desconocen, la Diva de la Banda no pudo asistir al espectáculo y se fue directo a abordar el avión. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, Juan Francisco López, tal como han dicho otras personas, confirmó que Jenni Rivera, en 2000 y 2002, recibió amenazas de muerte; el colaborador y amigo de la cantante le sugirió tener pruebas para dárselas a las autoridades mexicanas o estadounidenses. “Le dije ‘protégete con un abogado, con un notario público; haz un video donde estás declarando y enseñas la llamada, enseñas el número'”, explicó a la misma emisión. Advertisement

