Destapan las citas de Shakira y Lewis Hamilton en Ibiza: "Podemos confirmar" Desde España, aseguran que la cantante y el piloto se encontraron en Ibiza logrando despistar a todo el mundo. Así cuentan que pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En pleno verano de viajes a la playa, noches de fiesta y planes de vacaciones, se ha dado a conocer una de las informaciones, posiblemente, mejor guardadas hasta el momento por sus supuestos protagonistas. El programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, en España, destapaba este viernes una de las exclusivas más buscadas de las últimas semanas. Mientras ya se daba por terminada la amistad especial entre Shakira y Lewis Hamilton, una de las reporteras del programa, Tamara Gorro, acababa con esa suposición. Y no solo eso, también dio datos de la urbanización de lujo en Ibiza donde se quedó la cantante colombiana por casi una semana y las visitas nocturnas que aseguró le hacía el piloto de la Fórmula 1, con quien se le vio por primera vez en Miami hace un par de meses. Shakira y Lewis Hamilton Shakira y Lewis Hamilton | Credit: Shakira: (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) Lewis Hamilton: (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images) Lo que se había visto hasta ahora es al deportista disfrutar de un yate en las aguas de esta preciosa isla española, de lo mejor acompañado. Entre otras, la actriz Eiza González. Sin embargo, parece que esa fue una manera de jugar al despiste para, verdaderamente, tapar, con quién eran las citas importantes. "Podemos confirmar que Hamilton sí que entraba por la noche, suponemos que a verse con Shakira, lógicamente porque no se le ha perdido otra cosa en esta urbanización", explicó mientras la corresponsal detallaba todo por las calles de esa zona de lujo. "Toda esa zona son villas, Shakira ha estado 7 días enterrada en esta villa Coco Loco, espectacular, unifamiliar, enorme, con todos los servicios de lujo. Solo ha salido dos o tres días a comer fuera y sí podemos confirmar por una persona con la que he hablado, que ha visto a Hamilton entrar aquí una de las noches a la urbanización", siguió informando la reportera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añadió. "Lo podemos confirmar, sobre todo, que han tenido contacto siempre, lo que pasa es que no se han dejado ver fuera de esta urbanización". Fotos no hay ninguna, pero parece que testigos sí empiezan a salir. El fotógrafo Jordi Martín fue de los primeros en confirmar que el deterioro en la relación de Lewis y Shakira no existió jamás. Todo lo contrario, su amistad especial sigue siéndolo y, no solo eso, "ha habido algo más que una amistad, pero había total libertad para hacer lo que quisiesen y que Shakira en ningún momento le ha exigido nada a Hamilton", explica en su video de Youtube. Solo que no se trata de una relación seria. Prueba de su cariño y unión especial es el ME GUSTA que el piloto le ha dado a una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Destapan las citas de Shakira y Lewis Hamilton en Ibiza: "Podemos confirmar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.