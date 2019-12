Después de las críticas a su físico, Alejandra Guzmán se atreve con este bikinazo de infarto a sus 51 años La cantante se ha llevado a su madre Silvia Pinal a la playa y ha presumido cuerpo y sonrisa, le pese a quien le pese. ¡Está estupenda! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni las críticas, ni los malos rollos con su hija Frida Sofía van a impedir que Alejandra Guzmán deje de sonreír. La cantante se ha mostrado feliz e ilusionada estos días de descanso y relax en la playa. No lo ha hecho sola, sino con su mejor cómplice, su mamá, Silvia Pinal, con quien disfruta cada momento que tiene libre al máximo. Y aprovechando que están rodeadas de sol, arena y mar, la artista ha lucido un sexy bikinazo con que el que ha dicho, ‘aquí estoy yo a mis 51 años’. Bueno, exactamente no ha dicho eso pero su imagen así lo demuestra, pues luce una figura espectacular. Últimamente ha sido el objeto de muchas críticas por los supuestos retoques en su cara, algo que ella se ha tomado con sentido del humor a juzgar por sus irónicas publicaciones. Lo que sí ha frenado son los comentarios irrespetuosos en Instagram desconectándolos de inmediato y dejando solo los que son alegres y positivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En el mar te quiero mucho más”, ha escrito Alejandra. Un mensaje de amor dirigido a su progenitora quien sonríe y disfruta cada instante que pasa al lado de esta roquera. Desafortunadamente, la relación de la intérprete de “Mala hierva” con su hija no tiene nada que ver. Desde su enfrentamiento mediático hace unos meses, no han vuelto a verse ni a hablarse, a menos que se sepa. Image zoom La esperada reconciliación no se ha dado todavía pero con la llegada de esta fiestas todo puede pasar. Es un momento de unión familiar que podría obrar el milagro, algo de lo que todos nos alegraríamos muchísimo. Advertisement

