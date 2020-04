Tristemente es bien sabido ya que durante estos tiempos de cuarentena a causa del coronavirus aumentó alrededor del mundo el índice del maltrato contra las mujeres. A raíz de ello, Laura Bozzo se dejó ir cuando el conductor del canal El Trece le preguntó su opinión acerca del caso tan comentado esta semana entre Michael Bublé y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato.

Bublé y Lopilato se encontraban haciendo un directo en Instagram cuando sus fans comenzaron a reaccionar frente a un par de gestos que el admirado ídolo de la música tuvo con la mamá de sus hijos, primero le brindó un codazo enojado y más tarde, la forma en que apartó la cabeza bruscamente cuando su esposa le fue a acomodar el cabello en un gesto reconciliador.

Los comentarios de los internautas contra la actitud de él fueron inmediatos y en vivo: “Luisana, ¡sal de ahí!”, exclamó alguien, mientras otro señalaba: “¡Siempre le habla de forma prepotente!” Tanto fue el lío que se organizó, que se convirtieron en trending topic y la misma esposa de Bublé tuvo que salir a defenderle en sus redes:

“Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más”, dijo entre otras cosas. Pero no se tardaron en aparecer los comentarios tipo: “No hay peor sordo que el que no quiere oír”.

Al respecto del maltrato, Laura Bozzo aseguró que ella siempre observa dos cosas: “El lenguaje verbal y gestual. Un gesto es más poderoso que más de mil palabras…” Y aseguró: “Si así se comporta frente a una cámara, ¿cómo será cuando no haya cámaras?”

Pesé a declarar que como abogada no podía juzgar porque no conocía el caso a fondo y no se atrevía a tacharlo aún de maltratador, sí explicó que los gestos delatan la personalidad del famoso intérprete: “Es como muy déspota”, aseguró confirmando los temores de sus fans. “¡Definitivamente se me cayó como ídolo!”.

Y así fue el diagnóstico final de Laura Bozzo: “En este caso específico su lenguaje gestual es de una persona de mal carácter, un tipo déspota, grosero y malcriado. Si yo estoy con mi pareja, le hago un cariño y me empuja, le mando al… Bueno, no puedo decirlo” ¡Y no hizo falta! Porque se le entendió perfectamente…