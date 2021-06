¿Qué rostro de Despierta América no acudió al baby shower de Francisca? La mayoría de sus compañeros de trabajo llegaron acompañados de sus respectivas parejas, pero no todos pudieron estar presentes en este día tan especial para ella. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Francisca tiró, como se suele decir, la casa por la ventana para celebrar el pasado sábado por todo lo alto su baby shower. "Loca por conocer a mi príncipe", escribió en Instagram. La carismática presentadora dominicana quiso festejar este momento tan único en la vida de cualquier mamá junto a sus familiares y amigos, entre los que se encontraban numerosos rostros del programa Despierta América (Univision), show en el que trabaja Francisca. Uno de los primeros en arribar a la celebración fue Alan Tacher, quien llegó acompañado de su bella esposa Cristy Bernal y su compañero de trabajo y amigo Raúl González. En excelente compañía también acudieron al baby shower Carlitos Calderón y el chef Yisus, quienes se dejaron ver con sus respectivas parejas: Vanessa Lyon y Juliana Atehortua. "Celebrando a Genaro", escribió Calderón junto a una foto que publicó en Instagram en la que posa en compañía de sus compañeros de Despierta América y sus respectivas parejas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No todos los rostros principales del programa matutino de Univision estuvieron, sin embargo, presentes en el baby shower acompañando a Francisca en este día tan especial. Este es el caso de Karla Martínez, quien no pudo acudir al festejo debido a que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en su país natal, México. De hecho, la presentadora mexicana ha estado compartiendo durante los últimos días diferentes imágenes a través de las redes sociales desde distintos lugares del país, como esta en la que aparece presumiendo de unos espectaculares viñedos ubicados en Baja California. O esta otra en la que presume como pocas veces sucede de la compañía de su esposo. "La mejor combinación: vino y tú", fueron las palabras con las que acompañó la foto. Karla y Francisca mantienen desde hace varios años una hermosa relación de amistad, por lo que estamos seguros de que a la conductora mexicana le habría encantado poder acompañar a su amiga en un día tan especial como su esperado baby shower.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Qué rostro de Despierta América no acudió al baby shower de Francisca?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.