Despierta América hace la pregunta del millón a Luis Fonsi: ¿Su canción es para Adamari López?

Desde que Luis Fonsi diera una adelanto de lo que es ya su nuevo tema "Pasa la página. Panamá", muchos se han hecho la pregunta del millón: "Va con segundas a la que fuera su esposa, Adamari López?". Sonriente, pero también con la seriedad que un tema así se merece, el cantante puertorriqueño abordó la pregunta que le hicieron desde las mañanas de Despierta América, donde Karla Martínez se atrevió a ir directa al grano. "A lo que vamos, dinos la verdad. Cuando creaste este tema, Pasa la página, ¿te imaginaste que iba a ocurrir todo lo que está pasando en este momento? Todo el mundo piensa que la canción va dedicada a tu exesposa, Adamari López", le compartió. Luis Fonsi Luis Fonsi responde a la pregunta del millón | Credit: Mezcalent Sin nada que ocultar y con ganas de dejar las cosas claras para, precisamente, pasar la página sobre este asunto, así contestó el intérprete. "Mi canción no es para nadie en específico, te lo digo bien claro. Mi canción es para mucha gente. Porque yo tengo ahora mismo una lista de mucha gente en mi cabeza que siento que tienen que pasar página, entonces no es un ataque, ni una indirecta para una persona. Es una directa para muchas personas", explicó con normalidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y, ¿por qué se parece tanto la modelo del video a Ada? También contestó: "Honestamente fue al azar, yo ni estaba en ese momento, eso fue una de las bailarinas que agarraron ahí, y yo la verdad, no creo que se parece", prosiguió. Una vez aclarado el asunto, Fonsi siguió promocionando a su nuevo bebé musical que le tiene muy ilusionado y contestó a las fans que estaban en plató y otros lugares de Estados Unidos. Una mañana llena de sorpresas donde, además, habló de su otro gran trabajo, el de feliz papá de Rocco y Mikaela. Y, por supuesto, de su gran amor, Águeda López con quien sueña seguir unido hasta la eternidad. Luis Fonsi cumple 25 años de trayectoria musical este mes de septiembre y planifica una gira que volverá a dejar huella en los corazones de su público.

