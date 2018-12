Despiden a presentador que incomodó con su entrevista a Laura Zapata: "Solo espero extraer el aprendizaje de este suceso"

Luego de que Laura Zapata abandonara el pasado jueves un programa de televisión en México tras no sentirse cómoda con la entrevista que le estaba realizando su presentador pues, según declaró la propia Zapata en redes, no estaba a su altura; la cadena en la que se transmite el show, Multimedios Televisión, decidió prescindir de los servicios del conductor del espacio.

“Debido a lo ocurrido con Laura Zapata anoche en #SNSerio, Multimedios Televisión ha decidido prescindir de mis servicios. Ha sido un placer y no tengo más que agradecimiento por estos cinco años. Es una lástima, no diré que no y solo espero extraer el aprendizaje de este suceso”, dio a conocer el pasado viernes 16 de noviembre Adrián Marcelo a través de su perfil de Twitter.

Si bien tomó responsabilidad sobre lo ocurrido al reconocer su ‘inexperiencia’ a la hora de tratar a figuras de la talla de Laura, el presentador reconoció que hubo distintos factores, con el apuntador y las instrucciones que recibía, que propiciaron el incómodo momento que se vivió en el programa.

“Tomo responsabilidad sobre lo ocurrido pero hubo distintos factores como el apuntador y las instrucciones que recibíamos, así como inexperiencia al tratar figuras de la talla de Laura. Mi objetivo siempre fue entretener y nunca hacer daño a un invitado. Me quedo con eso”, aseguró.

Lejos de zanjar la polémica tras el despido de su entrevistador, la media hermana de Thalía denunció a través de las redes sociales haber sufrido acoso laboral en el citado canal.

“Eso fue acoso laboral, debemos denunciar. De otra manera no pasa nada y estos machos de quinta siguen por la vida sin ser castigados. Me uno y denuncio. Denuncio el acoso laboral que sufrí en Multimedios Televisión”, escribió Zapata este domingo en Twitter.

El presentador despedido, por su parte, no quiso perder el tiempo y, haciendo galán de su característico sentido del humor, comenzó a buscar trabajo a través de las redes sociales.

“Busco trabajo. Joven con ganas de aprender y desarrollarse en la industria. No escándalos. Trabajo bajo presión, sentido de urgencia, proactivo, respeto al adulto mayor, entre otras competencias. Dispuesto a cambiar de residencia”, tuiteó Adrián.

