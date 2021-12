La desoladora foto de Alex Rodriguez para desear una feliz Navidad El deportista compartió una publicación para felicitar las fiestas que nada tiene que ver con la del año pasado. Una imagen dice más que mil palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cómo cambian las cosas. Hoy, hace un año, Alex Rodriguez presumía feliz su relación con Jennifer Lopez y unas fiestas al lado de su gran amor. Nada que ver con este 2021. La foto compartida por el deportista es todo lo contrario. Solo frente al inmenso árbol de su sala, deseaba a todos una feliz Navidad. Eso sí, sin perder la sonrisa. Junto a ella una larga lista de cosas para hacer en este día. Desde "yoga" hasta "salir con mis chicas" y comer "pavo, chuleta y plátano maduro". El plan suena estupendo pero la imagen de él solo genera cierta tristeza, sobre todo por lo que pudo ser y no fue. No ha sido un año fácil. A comienzos del mismo, él y JLo ponían fin a su compromiso y sus tres años de relación. Algo que parecía impensable. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Más que nada teniendo en cuenta las imágenes de amor y felicidad que ambos publicaban por estas fechas en las que derrochaban pura dicha. Aunque la protagonista de Marry me quitó sus fotos con Alex de las redes, él no. Esta era una de lo más romántica con la que deseaba una feliz Navidad y próspero año nuevo a sus seguidores en Instagram. Mucho ha cambiado desde entonces. Él se ha convertido en el soltero de oro y ella ha regresado con su antiguo amor, Ben Affleck. ¿Quién lo hubiera dicho?

