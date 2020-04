Desolada, Vanessa Bryant vive su primer aniversario de boda sin Kobe La joven viuda compartió una romántica foto del recuerdo y le dedicó un doloroso mensaje al que fue sin duda el amor de su vida, diecinueve años después de su boda. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una semana muy emocional para la viuda de Kobe Bryant. Primero, ayer su hija Gigi y las dos compañeras que fallecieron junto a ella y Kobe en accidente aéreo, fueron honradas por la liga de baloncesto femenina estadounidense (WNBA). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gianna Bryant, así como Alyssa Altobelli y Payton Chester, fueron seleccionadas de forma honorífica en el draft 2020 y Vanessa Bryant compartió un tierno video de agradecimiento en el que aseguró que “hubiera sido un sueño hecho realidad para mi pequeña. Trabajó incansablemente y quería ser una de las mejores atletas de todos los tiempos, como su papá”. Visiblemente emocionada, la orgullosa mamá compartió que llevaba puesto el suéter de su hija. Image zoom Y hoy era la fecha en la que Kobe y Vanessa cumplirían su decimonoveno aniversario de boda. Para recordar este día entrañable y el primero que vive sola, compartió esta foto en la que se encuentra acurrucada entre los brazos de la leyenda del baloncesto, el amor de su vida. “Mi rey, mi corazón, mi mejor amigo… Feliz 19 aniversario de boda, bebé. Te extraño tanto… Cómo quisiera que estuvieras aquí para que me estrecharas entre tus brazos”, escribió con el corazón en la mano. Y termino añadiendo un corazón y un te amo. El titánico jugador, de 41 años, y su bellísima esposa mexicana tenían un pacto. Pensando en que un accidente similar pudiera pasar y por el bien de sus hijas, acordaron que la pareja nunca volaría junta en el mismo helicóptero. Image zoom “Tuve que averiguar la fórmula que me permitiera entrenar y seguir enfocado, pero sin comprometer el tiempo de calidad con mi familia”, aseguró Kobe a Alex Rodríguez en 2018. “Así fue que comencé a desplazarme en helicópteros, para ser capaz de llegar de un lado a otro en quince minutos”. Una noble idea que desafortunadamente terminó en tragedia. Advertisement

Close Share options

Close View image Desolada, Vanessa Bryant vive su primer aniversario de boda sin Kobe

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.