La desgarradora carta de amor de un exnovio a Naya Rivera. "Nunca he dejado de amarte" El actor Tahj Mowry compartió un largo escrito dirigido a la protagonista de Glee donde expresa su profundo dolor y le declara su amor eterno a la que fue su pareja. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Primero ha sido su exmarido Ryan Dorsey quien expresó lo difícil que será criar a su pequeño Josey sin Naya Rivera. Ahora es una expareja de la actriz quien le ha dedicado una desgarradora carta de amor tras su partida. El actor Tahj Mowry, pareja en el pasado de la protagonista de Glee, le escribía unas palabras cargadas de amor, de dolor y de mucho sentimiento que demuestran que a día de hoy ella ha sido la mujer de su vida. La publicación era escrita cuando la artista desaparecía en las aguas del lago Piru. La compartió en sus redes días antes de que se confirmara la muerte por ahogamiento de la mamá de 33 años. Todavía emanaba esperanza para que un milagro ocurriese. Pero no fue así. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Crecimos juntos. Nos hicimos adultos juntos. Experimentamos tantas primeras veces juntos. Fuiste mi primera experiencia en todo: amor, intimidad, ruptura. Nos rompimos el corazón y lo enmendamos juntos, más de una vez. Nunca dejaré de pensar en ti. Ninguna mujer ha llegado a darme lo que me diste o hacerme sentir lo que tú. Nunca me ha gustado admitirlo pero nunca he dejado de amarte", dice tan solo una arte de esta carta de puro amor. Desafortunadamente, días después se confirmaba lo evidente. El cuerpo de Naya fue encontrado sin vida víctima de un ahogamiento. A partir de ahí, Tahj ha seguido compartiendo fotos y mensajes para la mujer que le dio tanto. Image zoom Tahj Mowry y Naya Rivera "Siempre serás mi compañera de baile favorita", expresó junto a una de las preciosas imágenes para el recuerdo. "Descansa en poder y en paz, Naya Marie...". Nos unimos este deseo.

Close Share options

Close View image La desgarradora carta de amor de un exnovio a Naya Rivera. "Nunca he dejado de amarte"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.