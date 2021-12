El conmovedor mensaje de Estela Calderón a su bebé fallecida: "Tú me has guiado" A un mes de anunciar la muerte de una de sus mellizas, la actriz mexicana compartió la imagen de su princesa Alana para que "el mundo conozca de ti". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de este 2021, Estela Calderón presentaba emocionada los piececitos de sus mellizas Alana y Emilia recién llegadas al mundo. Las presentaba como sus "niñas de luz" ante sus seguidores en redes a los que derretía con las imágenes. Desafortunadamente, el pasado mes de octubre la actriz mexicana anunciaba la partida de una de ellas, Alana. Sus fans se mostraron bastante preocupados al ver que Estela solo compartía fotos de una de sus pequeñas, así que ahí llegó la triste noticia. Su princesa había partido y daría más detalles en otro momento. Casi un mes después, la también fotógrafa ha compartido un testimonio tan hermoso como desgarrador junto a una foto entrañable de este gran amor de su vida. "Alana, que tu nombre se diga infinidad de veces. Que el mundo conozca de ti, compartiéndote a través de mí. Porque un alma como la tuya sería una pena y un error no compartirla con el mundo. Porque sé que parte de tu propósito al pasar por este plano, fue enseñarnos y revolucionarnos de una u otra manera a todos los que tocaste en tu camino. Aunque sigo y seguiré en el proceso, tú me has guiado y mostrado cómo no quedarme en el dolor de tu ausencia y de todo lo vivido", lee parte de este conmovedor escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras cargadas de amor y orgullo de madre, además de sabiduría y lecciones aprendidas que han sido recibidas por sus seguidores con un profundo amor y gran conmoción. Su marcha dejó su corazón partido, pero también una enseñanza de vida que solo llega en casos tan extremos y duros como este. "He aprendido a no verme como una víctima, sino como un agente de cambio. He aprendido que buscar la felicidad, a pesar de la tempestad, es una decisión", prosiguió. Las redes de Estela son un homenaje a sus dos hijas y al amor de madre, ese papel que está por encima de cualquier guión o libreto. Una historia que supera la ficción y que representa todo un ejemplo de superación y valentía. Abrazos para los papás y besos hasta el cielo para Alana.

