Para la ciudad de Nueva York, este día también significa la culminación de la gran producción que es el desfile de Thanksgiving , más conocida como Macy's Thanksgiving Day Parade, que cada año presenta artistas, cantantes y actores en varias de las carrozas y este 2019 no será la excepción.

Desfile de Acción de Gracias

El Macy's Thanksgiving Day Parade, desfile icónico que cada año presenta artistas, cantantes y actores en sus coloridas carrozas se celebrará este 28 de noviembre por todo lo alto.

Ozuna

(Photo by JC Olivera/Getty Images) Ozuna está entre los pocos artistas hispanos que serán parte de esta gran celebración, poniéndole el son urbano latino.

Black Eyed Peas

Macy's anunció que el grupo Black Eyed Peas también se presentará en la 93ra edición del desfile el 28 de noviembre.

Kelly Rowland

La ganadora del Grammy y exintegrante del grupo Destiny's Child también dirá presente y deleitando a todos con su voz.

Ciara

El carisma, belleza y talento de la cantante estadounidense Ciara también dirá presente.

Billy Porter

Entre las estrellas que desfilarán en el icónico evento está Billy Porter, actor de Pose y ganador del Premio Emmy.

Idina Menzel

La actriz, cantante y bailarina, ganadora del Emmy, quedó entre los escogidos.

Nia Franklin

La reina de belleza y portadora del título Miss America 2019 tendrá su propia carroza.

Debbie Gibson

Los más de 30 años de carrera de la cantautora Debbie Gibson serán la cereza del pastel en el icónico desfile.

Lea Michele

La actriz, cantante y autora Best Seller también formará parte del evento que se transmitirá en vivo en el Today Show (NBC) a las 9 a.m., hora del Este.

