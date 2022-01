Desde urgencias, Michelle Salas comparte dolorosa noticia: "Pidan por él... estoy destrozada" La salida de año de la modelo no fue del todo feliz. Desde la sala de emergencias de un hospital, la joven compartió el angustioso momento que estaba pasando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que se suponía que iba a ser una entrada de año llena de alegría y nuevos comienzos, no ha sido del todo así para Michelle Salas quien, angustiada, compartía su visita a emergencias tras el susto de salud que sufre uno de sus seres más queridos. Desde el hospital y visiblemente afectada, la modelo mexicana pidió las oraciones de sus seguidores en unos momentos complicados para alguien sumamente especial, uno de sus grandes acompañantes y cómplices en los últimos años. "No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro", comienza su mensaje en las redes. "Escribo esto desde la clínica desde donde lo están tratando de un tumorcito en la lengua que le descubrieron hace un par de días. Todavía no sé muy bien qué pasará y cuáles son las opciones", continuó. "Todavía no quisiera perder la fe, hay veces que siento que me derrumbo en 1000 pedacitos. Solo les pido que por favor lo tengan en sus oraciones y que pidan por él", expresó la hija de Luis Miguel sobre su fiel amigo Valentino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de su gatito, con el que lleva conviviendo 8 maravillosos años. "Ha sido mi compañero de vida por 8 años, mi mejor amigo, el ser que más quiero. A veces te preguntas, ¿por qué a él? Pero Dios sabe por qué hace las cosas", prosiguió en su escrito. Michelle Salas Credit: IG/MichelleSalasB Michelle reconocía que el año que queda atrás no ha sido precisamente el mejor de su vida. "El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor. Mi gatito Valentino", explicó con tristeza. Toda la fuerza y el amor para ella y Valentino. Por su pronta recuperación.

