Descubre quién es la presunta novia de Manuel Mijares Tras mantenerse reservado con sus relaciones sentimentales, Manuel Mijares se ha dejado ver con la mujer que, se presume, ha ganado su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de 14 años de matrimonio, en 2011, Lucero y Manuel Mijares anunciaron su divorcio. Poco después, la cantante inició un romance con el empresario Michel Kuri; el cual, continúa hasta nuestros días. Sin embargo, al intérprete de "Soldado del amor" se le ha visto pocas veces con alguna mujer, aunque estuvo relacionado sentimentalmente con la diseñadora Camila Pallares, de quien se separó en 2019. Ahora, se da a conocer que la mujer con la que actualmente mantiene un idilio, lleva por nombre Lupita de la Vega Arizpe; con la cual, el cantante ha sido captado en un par de ocasiones. La pareja estuvo presente en una comida para celebrar el Día Nacional del Estado de Qatar, organizado por la Embajada de dicho país, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Además, fueron vistos en otro gran evento público, La Fórmula 1, que también se realizó en la capital azteca. En aquella ocasión, el cantante y su novia estuvieron acompañados por el primogénito del intérprete de "El privilegio de amar". Manuel MIjares Credit: Mezcal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero, quién es la dama que se ha ganado el corazón de Mijares? Conocida como Pita de la Vega es originaria de Chihuahua, México. Es hija de un importante empresario mexicano, Federico de la Vega Matthews, quien falleció en 2015 a los 84 años. Por lo tanto, ella es miembro del conglomerado de empresas de su familia que incluyen una inmobiliaria, un periódico, gasolineras y algunos restaurantes. Manuel Mijares no ha confirmado el romance, pero no duda en reunirse con ella, quien ya convive con sus hijos, como se demostró en el mencionado evento deportivo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Descubre quién es la presunta novia de Manuel Mijares

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.