Descubre el nuevo oficio de Priscila Ángel La cantante Priscila Ángel inicia una nueva faceta en su vida laboral. ¿Qué hace ahora? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando Priscila Ángel decidió poner en pausa su agetreada vida como cantante de música regional mexicana lo hizo por una buena razón: sus hijos. Desde entonces se ha dedicado a tiempo completo a ser la mamá de Sarita, Gustavo y Alejandro. Ahora, con los mayores ya convertidos en todos unos teenagers, lo que la madre más extraña son las divertidas charlas de regreso a casa después de un día de escuela. “Me he puesto triste algunas veces”, confesó emocionada la esposa del también cantante Gustavo Ángel. “Mi hija Sarita ya desde el año pasado empezó a irse [conducir] sola a la prepa[ratoria], este año ya se va junto con su hermano. Se van solos y ya me pierdo la plática. Van creciendo y se van reduciendo tus tiempos con ellos. Por eso creo que no nos hemos equivocado Gus y yo en tener como prioridad a nuestros hijos”. Image zoom Cortesía Priscila Angel Pero eso no significa que la exlíder de Priscila y sus Balas de Plata se siente en casa a descansar. Por el contrario, la cantante confiesa que mantiene una organizada agenda personal para cumplir con todos sus compromisos, que incluyen componer para su repertorio de música religiosa, estudios religiosos y su rutina de ejercicios. Pero sobretodo para desarrollar su nueva faceta como empresaria con un productor natural para bajar de peso. “Es bien importante [como] seres integrales, desarrollar las cosas a lo más que podamos. Esto de [vender] tejocoto original, la verdad no me quita mucho tiempo, trabajo desde mi casa, es algo que se me facilita, me gusta”, comentó. Priscila explicó que empezó a utilizar el producto natural como parte de su rutina diaria y tras ver los resultados, decidió compartirlos con el fin de ayudar a sus seguidores a llevar una vida sana, y así inició su faceta de empresaria. “He visto los resultados en mi persona, con varia gente en mi familia y por eso es que lo sigo haciendo”, aseguró. “Tienes que creer [en lo que vendes], nosotros creemos porque lo hemos experimentado, porque vimos el cambio en nosotros, entonces por eso nos animamos [a ofrecerlo]”. Estos son los pininos de la cantante en los negocios, pero tiene pensado en un futuro cercano crear su propia línea de suplementos nutritivos y vitaminas para la mujer. Por el momento, insiste en pasar el mayor tiempo posible con sus pequeños antes de que vuelen del nido hacia la universidad. “Trato de aprovechar al máximo ese tiempo. [Ser] madre y esposa lo hago feliz de la vida”, puntualizó. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Descubre el nuevo oficio de Priscila Ángel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.