Andrea Legarreta abre las puertas de su hogar. Aquí te presentamos la elegante mansión donde vive la conductora de Hoy con su familia Andrea Legarreta ha abierto las puertas de su hogar y muestra una serie de espacios donde habita al lado de su esposo e hijas. Cuenta con amplias habitaciones para diferentes usos. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como muchas personas en el mundo, Andrea Legarreta se ha mantenido en casa debido a la pandemia del coronavirus y ha decidido revelar un poco de la intimidad del hogar que comparte con su esposo Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina. Lo que pocos sabían es que la conductora de la emisión matutina Hoy tiene una lujosa residencia con muchos espacios para diversos usos. RELACIONADO: La vacaciones familiares de Andrea Legarreta en China Además, gracias a las cápsulas que realiza al interior del inmueble para dicha emisión se han podido apreciar las amplias zonas en que la también actriz y su familia desarrollan sus diferentes actividades. La propiedad cuenta con un estudio de grabación porque su marido es cantante y músico, gimnasio con toda clase de aparatos profesionales, un extenso jardín con diversos árboles y orquídeas, y una gran piscina. Los lugares tradicionales como la estancia y el recibidor son extensos y decorados en tonos claros. El comedor es para doce comensales. También cuenta con dos salas, la de estar y una principal. La última es color chocolate y tiene una figura budista como ornamento, mientras que la primera tiene cuatro sillones grises individuales y un sofá de tres puestos en color blanco. En lo que se refiere a la cocina hay un refrigerador de dos puertas en tono gris plateado, así como electrodomésticos a juego, un comedor de cuatro plazas y una barra para cocinar. En este hogar, ubicado en la zona sur de Ciudad de México, Andrea Legarreta y su familia pasan la obligada cuarentena, si bien ella está trabajando una semana en el estudio y otra transmite desde su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “[Andrea Legarreta] está en casa. Estamos aquí en casa, llevamos, prácticamente, mes y medio”, reveló Erik Rubín en el programa mexicano de radio Todo para la mujer (Radio Fórmula). “Disfrutando también de estar juntos, de estar en familia”.

Close Share options

Close View image Andrea Legarreta abre las puertas de su hogar. Aquí te presentamos la elegante mansión donde vive la conductora de Hoy con su familia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.