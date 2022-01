Descubre cómo ha crecido Luciana, la hija de la fallecida actriz Lorena Rojas Hace ocho años, nació Luciana, la hija adoptiva de Lorena Rojas. Al fallecer, Mayra, su hermana, se quedó a cargo de la nena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 16 de febrero de 2015, falleció Lorena Rojas tras una cruenta batalla contra el cáncer que le fue detectado en 2008. Antes de su deceso, la actriz adoptó a una bebé a quien llamó Luciana. A su muerte, la nena quedó a cargo de su hermana Mayra; la cual, se ha convertido en la madre de la pequeña. El 6 de octubre de 2021, la menor cumplió ocho años y sigue desarrollándose como cualquier otra niña de su edad. Pese a ser adoptada, Luciana ha mostrado dotes artísticos como su madre y su tía; ha dejado claro que la actuación en una de sus pasiones y se muestra abierta a realizar videos o hablar en público. También ha mostrado que le gustan los desafíos y se ha dejado ver lanzándose de manera natural por una tirolesa, con ropa de esquiar. Mayra Rojas no ha dudado en mostrar el amor que siente por la chiquilla; tal como lo demostró cuando fue su cumpleaños. "¡Mi chiquitina! ¡Mi remorita! ¡Mi amor chiquito! Hoy cumple 8 años esta hermosa criatura y me llena de emoción ¡vivirlos junto a ella! Verla crecer, formar su carácter, aprender cada día, su bella personalidad, esa dulzura y ¡¡lo fuerte que es!! Que afortunadas somos de amarnos tanto y de saber que estamos una para la otra. ¡Feliz cumple Lucha de mi corazón!! ¡Te amo! Te amamos", mencionó en aquel momento. lorena-rojas1.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, Luciana se ha convertido la compañera de aventuras de la conductora y constantemente se muestran en alguna locación o en paseos familiares, tal como lo dio a conocer este 3 de enero. "Lo logramos! Después de varios años estamos en el mar! Cargando energía y agradeciendo el echo. Unas merecidas vacaciones con mis escuincles. Dispuestos a pasarlo muy bien", mencionó. Habrá que esperar para saber si Luciana se dedica al mundo artístico o tiene otros intereses a nivel profesional. Mientras tanto, Mayra Rojas sigue educándola y dándole el amor que a su hermana Lorena le hubiera gustado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Descubre cómo ha crecido Luciana, la hija de la fallecida actriz Lorena Rojas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.