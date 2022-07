La desconocida habilidad de Toni Costa que ha sorprendido a los compañeros de Adamari López en hoy Día "¿Quién le enseñó?", preguntó Stephanie Himonidis a Adamari, quien obviamente sí conocía ese talento de su ex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y Stephanie Himonidis; Toni Costa | Credit: hoy Día Toni Costa es todo un estuche de monerías. El ex de Adamari López no solo se desenvuelve a la perfección en el terreno del baile. Gracias a su participación en el exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo), el también instructor de Zumba ha dejado al descubierto habilidades que muchos desconocían que tenía, como su innegable talento como estilista. El bailarín español, quien supera los dos millones de seguidores en Instagram, se ha encargado a lo largo de estos dos meses de encierro de cortar el pelo a muchos de sus compañeros. Y todos los que han pasado por sus manos han quedado muy contentos con el resultado. La última ha sido Laura Bozzo, a quien secó el cabello de una manera tan profesional que dejó a muchos sorprendidos, tanto dentro como fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. Y si no que se lo pregunten a los compañeros de Adamari López en hoy Día (Telemundo), Stephanie Himonidis y Quique Usales, quienes este martes no pudieron ocultar su sorpresa al conocer este talento. Toni Costa Toni Costa seca el cabello a Laura Bozzo | Credit: hoy Día "¡El volumen que le dejó Toni! Está mejor que nuestra Elenita acá", comentó sorprendido el periodista argentino, quien cuenta con casi 200 mil seguidores en Instagram. Toni Costa Toni Costa seca el cabello a Laura Bozzo | Credit: hoy Día Himonidis, por su parte, quiso saber si Toni alguna vez le había secado el pelo a Adamari. "Dime algo, ¿a ti te ha secado el pelo Toni en algún momento?", le preguntó. "A Alaïta se lo seca superbien y eso que Alaïa tiene mucho pelo", le respondió. Adamari Adamari López, Stephanie Himonidis y Quique Usales en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día Como era de esperarse, este desconocido talento para muchos no tomó por sorpresa a la conductora puertorriqueña, quien compartió 10 años de su vida junto a Toni. "¿Quién le enseñó?", quiso saber Himonidis. "Bueno, recuerden, Toni es bailarín y en esos gajes del oficio le tenía que ayudar a peinar también a lo mejor a su compañera bailarina", explicó la presentadora de 51 años a sus compañeros.

