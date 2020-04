Sale a la luz la descomunal pelea entre Kourtney y Kim Kardashian donde se caen a golpes y hieren Patadas, puñetazos y arañazos. El video ya se ha viralizado y la escena ha escandalizado por el alto nivel de violencia. La pelea tuvo lugar en su programa Keeping Up With The Kardashians. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando uno ya cree haberlo visto todo de las hermanas Kardashian llegan y se superan aún más. En esta ocasión con una escena nada agradable que ha dado la vuelta a las redes y al mundo por el alto nivel de violencia. Las dos hermanas mayores, Kim y Kourtney Kardashian, no daban precisamente el ejemplo y se han enzarzado en una pelea a golpes que ha tenido consecuencias físicas. Arañazos, sangre y marcas por los puñetazos y cachetadas, así se han marcado físicamente las veteranas de la familia. Un espectáculo bastante menos glamuroso de lo que nos tienen acostumbrados y que forma parte de su nueva temporada de su reality Keeping Up With The Kardashians. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si no han llegado a más es, uno, por las cámaras, de las que parecen haberse olvidado. Y dos, por sus hermanas Khloé Kardashian y Kendall Jenner que rápidamente, y con algo de miedo, se dispusieron a separarlas cuando les dejaban. Parece que el motivo de esta fuerte discusión se debe al posible abandono de Kourtney del show familiar. Una cosa llevó a la otra y así hasta las faltas de respeto. El capítulo es tan oscuro y feo que hasta la propia protagonista ha compartido que ella no tutiteará la nueva temporada en sus redes. De ninguna manera. “Estoy invirtiendo mi tiempo en mis hijos mientras están en sus vacaciones”, ha escrito zanjando así el tema. Por su parte, Kim mostraba un clip de lo que pasaba después de la pelea física y el fuerte resentimiento entre ellas. Una conversación entre las cuatro hermanas, Kylie Jenner no estaba, que no dejará a nadie indiferente. ¡Solo ellas! Advertisement

Sale a la luz la descomunal pelea entre Kourtney y Kim Kardashian donde se caen a golpes y hieren

