Desata polémica presunta reaparición de Adela Noriega

De inmediato, comenzaron las comparaciones de los cibernautas el estado actual de Noriega y si en realidad se trataba de la famosa mexicana. "Se parece mucho a ella, pero no es"; "No es Adela"; "No es ella, ni los ojos ni la nariz"; "Ella no es, no sé de dónde sacan que es Adela Noriega, ésta chica es bastante diferente"; "Esa no es Adela, solo fíjense en sus ojos... no son de luz"; "La verdad si se parece un poco Adela Noriega pero yo creo que no es ella; ojalá y si sea", y "Cuanto quisiera que apareciera en verdad, pero no parece la de las fotos", fueron algunos comentarios.