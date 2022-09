Desata polémica la novia de Vicente Fernández Jr. Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr., está en el ojo del huracán y te decimos por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Mariana González Padilla mantiene una relación sentimental, desde hace algún tiempo, con Vicente Fernández Jr. De hecho, la pareja suele mostrarse junta en muchos momentos personales y gustan de promover sus paseos y viajes alrededor del mundo. Ahora, decidieron viajar a Los Ángeles, California, y posar a un lado de la estrella del fallecido Vicente Fernández. "Lo más valioso de la vida, no es lo que tenemos, sino a quienes tenemos honor a quien honor merece Don Vicente Fernández", escribió González Padilla en su cuenta de Instagram para acompañar la imagen correspondiente. Lo que parecía ser un inocente recuerdo familiar, no fue bien visto por los cibernautas, quienes decidieron pronunciarse hacia la también llamada Kim Kardashian mexicana. "Me imagino que se bajaron del auto que se ve al fondo solo para posar para la foto. No creo que ella camine con esos tacones más que para entrar y salir de lugares", mencionó un seguidor. "¡Yo pensé que presumías tus zapatos y tu cuerpo!"; "Mira la mujer, colgándose del gran don Vicente Fernández"; "Es de tu suegro linduras no del curiosito que está contigo"; "Jajaja nadie cree en tus frases", y "Doña y usted ¿qué tiene, perdón mi ignorancia? ¿Qué logros o méritos propios tiene? ¿O su único mérito de incrustarse en los famosos o los hombres que tienen dinero para sacarles beneficios?", fueron algunos comentarios. Vicente Fernández Jr y su novia Mariana Gonzalez Padilla Credit: Instagram/@vicentefdzjr9 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes cuestionaron que estuviera haciendo uso del legado económico del intérprete de "El Rey". "Disfrutando el dinero que dejo el suegro"; "Deberían bajar y darle un beso al piso, gracias al señor ustedes gastan su dinero y ¡se divierten! Sean agradecidos"; "Eso se llama futuro asegurado", y "Claro el dinero que importa", agregaron. Mariana González Padilla ha sido mencionada como parte del elenco de la nueva temporada de Rica, famosa y latina. Habrá que esperar para saber si logra desatar nuevas controversias.

