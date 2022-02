¡Actriz Jaida Benjamin de Family Reunion desaparece a los 22 años en L.A.! "No puedo respirar", escribió la mamá de la actriz con el corazón roto al pedir ayuda para encontrar a su hija. Celebridades como Viola Davis, Brandy, Zoey Deutch y Porsha Williams ruegan por su aparición. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la reciente desaparición en Hollywood de la actriz Lindsey Pearlman y el posterior hallazgo de su cadáver, la repentina desaparición durante las últimas horas de otra conocida actriz, Jaida Benjamin, ha conmocionado a la ciudad de Los Ángeles. La joven de 22 años ha participado en series de televisión como Family Reunion, Insecure and The Fosters, así cómo en infinidad de películas. El alarmante anuncio con los datos de missing person ha sido compartido tanto por miembros de su familia como por celebridades entre las que se encuentran Viola Davis, Brandy, Zoey Deutch y Porsha Williams. Jaida Benjamin fue vista por última vez el pasado sábado en la intersección de Tujunga Avenue y Ventura Boulevard en el área de Studio City, California. Iba vestida con un top morado y pantalón corto rosa y calzada con zapatillas blancas de deporte. Su tía Jihan Johnston afirmó que la actriz es bipolar y sufre esquizofrenia. Jaida Benjamin Credit: Maury Phillips/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jaida Benjamin Credit: Paul Archuleta/FilmMagic La mamá de la actriz, Jocinda Benjamin, también compartió ayer lunes en sus redes el anuncio de la desaparición de su hija con el corazón roto: "Jamás imaginé que un día tendría que publicar este post. Mi niña ha desaparecido, por favor, ayúdenme a encontrarla. No puedo respirar", finalizó. Jaida Benjamin Credit: Joe Kohen/Getty Images Se ruega que cualquiera con información acerca del paradero de Jaida Benjamin contacte con el Departamento de Policía de Los Ángeles en la unidad de personas desaparecidas en el +1(213)996-1800. Si desean comunicarse de forma anónima, pueden llamar a Los Angeles Regional Crime Stoppers en el +1(800)222-8477 o entrar a LaCrimeStoppers.org.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Actriz Jaida Benjamin de Family Reunion desaparece a los 22 años en L.A.!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.