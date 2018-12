Eugenio Derbez habla sobre su relación con Karla Souza y Gustavo Loza

La controversia sobre las declaraciones realizadas por Karla Souza sobre su violación y los señalamientos contra Gustavo Loza como su presunto agresor siguen presentes. Ahora, Eugenio Derbez habla al respecto, debido a que ha trabajado con ambos y mantiene una relación de amistad con la actriz.

“La vimos [a Karla Souza] poquito antes de todo esto, porque llevamos buena amistad con ella. De hecho, estuvo en el babyshower de Aislinn”, explicó Derbez al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula) “No tiene mucho, a de ser como unas tres semanas”.

Sin embargo, el actor no ha tenido contacto con Souza desde que hizo la polémica revelación.

“Después vino todo lo de la entrevista que dio y, a partir de ahí, no la he visto. Tampoco la he buscado porque creo que no es correcto; supongo que está abrumada con tanta prensa y tanta gente que quiere hablar con ella”, agregó. “La última vez que la vi fue hace tres semanas y estaba muy bien”.

El protagonista de Overboard aseguró que ha tenido un trato cercano con Gustavo Loza, porque han realizado proyectos juntos; por lo tanto, sólo puede dar buenas referencias del director.

“Sí lo conozco bastante bien y la verdad es que es una [excelente] persona, conmigo, tengo puras buenas cosas que decir de él, honestamente”, aseguró. “Trabajé muy a gusto con él, es un tipazo. De hecho, yo quería que me dirigiera en No se aceptan devoluciones. Incluso, estuvimos trabajando muy de cerca durante varios meses; después, por cuestiones de agenda, no pudo”.

Mientras la situación de Karla Souza y Gustavo Loza se aclara, Eugenio Derbez está en los preparativos para asistir como presentador a la ceremonia número 90 de los Premios Oscar.