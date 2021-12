Depositan las cenizas de Carmen Salinas junto a las de su hijo Pedro Plascencia en el Panteón Español Los restos de la comediante y prolífica actriz mexicana fueron trasladados a una capilla del Panteón Español, donde también descansan los de su fallecido hijo, el músico Pedro Plascencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ceremonia en honor a Carmen Salinas Ceremonia en honor a Carmen Salinas | Credit: Carmen Salinas oficial1/YouTube Hace dos semanas el mundo supo la triste noticia de la muerte de la actriz mexicana Carmen Salinas, tras permanecer por varias semanas ingresada en el hospital a causa de una hemorragia cerebral. Los restos de la comediante y primera actriz permanecieron en su casa hasta que este domingo fueron trasladados a una capilla del Panteón Español, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde también descansan los de su fallecido hijo, el músico Pedro Plascencia. Junto a la cripta se colocó una gran foto de Salinas, y un sacerdote ofreció una misa en su nombre, a la que asistieron familiares y amigos cercanos de la actriz. A través del canal de YouTube oficial Carmen Salinas, fue transmitida toda la ceremonia, donde su hija María Eugenia Salinas y su nieta Carmen Plascencia leyeron pasajes de la Biblia. El pasado 9 de diciembre la familia de la actriz comunicó que había fallecido a los 82 años. "Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas, ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre de 2021", informaron en la cuenta oficial de Instagram de quien fuera conocida como La corcholata. Los restos de Salinas primero fueron velados en el famoso Monumento a la Madre, en Ciudad de México, donde sus familiares y fans pudieron darle el último adiós con música, mariachis y mucha alegría, entre el profundo pesar que deja su partida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era su deseo, ahora la protagonista de Aventurera se encuentra junto a su hijo, quien murió de cáncer a los 37 años en 1994, episodio que marcó para siempre la vida de la actriz. Otras tragedias tuvieron lugar en la vida de Salinas, como el aborto involuntario de cinco hijos, uno de ellos de 7 meses de gestación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Depositan las cenizas de Carmen Salinas junto a las de su hijo Pedro Plascencia en el Panteón Español

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.