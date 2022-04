Denzel Washington cuenta qué hizo Will Smith después de la bofetada cuando no había cámaras El también oscarizado actor que fue de los primeros en tender la mano a Will, compartió que pasó cuando llegó la publicidad y cómo reaccionó su compañero cuando pasó la tormenta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche de los Oscar sigue dando de qué hablar. Casi dos semanas después de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en pleno escenario y con vistas a todo el mundo, uno de los allí presentes comparte qué pasó después. Concretamente Denzel Washington. El también oscarizado actor fue de los primeros en levantarse y dirigirse a Will Smith para entender qué es lo que había pasado y cómo se sentía. El momento fue capturado por las cámaras durante la publicidad y se ha viralizado en las redes. Pero, ¿de qué hablaron aparte de esa famosa frase de que el demonio llega cuando estás en lo más alto? Pues hubo algo más. Durante su intervención en el panel del pastor T.D. Jakes en el marco de la Convención Internacional Leadership Summit este sábado, Denzel compartió un momento muy llamativo de aquella velada. Denzel Washington y Will Smith Denzel Washington y Will Smith | Credit: (Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images) "Por la razón que sea, el demonio se apoderó de él esa noche", comenzó diciendo. Y aunque recibió críticas por atender a Will después de lo que hizo, indicó que no pudo hacer otra cosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De ninguna manera podría haber permanecido sentado en mi sitio, no soy así", expresó en este evento transmitido via streaming por el sitio The Wrap. Antes de contar qué pasó entre ellos en ese instante en que se acercó a Will, insistió en la manera en que el demonio hace su trabajo. "El demonio va y dice: 'Oh no, déjalo en paz, él es mi favorito'... Cuando el demonio viene a ti, quizás es porque él está trabajando para hacer algo bien y por alguna razón, el demonio se apoderó de él", añadió. Aunque no especificó exactamente qué fue lo que hablaron, sí confirmó que entre ellos hubo varias "oraciones" y rezos para hacer frente a ese momento tan complejo. Además, ante las duras críticas recibidas por su compañero, agregó algo más. "¿Quiénes somos nosotros para condenarlo? No conozco todos los entresijos de esta situación, pero sé que la única solución es rezar, la oración, la manera en que lo vi, la forma en que lo veo", continuó. Con estas palabras el actor no justifica pero sí invita a la reflexión, dando a entender que se mire un poco más allá de todo lo sucedido. Will Smith y Denzel Washington Will Smith y Denzel Washington | Credit: (Photo by Kevin Mazur/WireImage) Washington, quien siempre ha sido una especie de mentor para el protagonista de El método Williams, no fue el único que se acercó a Will, también lo hicieron Bradley Cooper y Tyler Perry.

