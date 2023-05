Sobrino de Ricky Martin lo contrademanda por millones de dólares De nueva cuenta, Dennis Yadiel Sánchez Martin, demandó a su tío Ricky Martín por supuesto abuso sexual cometido por el cantante cuando tenía 11 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2022, se dio a conocer que Ricky Martin había sido acusado del presunto delito de abuso sexual por parte de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin, hijo de su hermana Vanessa. De acuerdo con el joven de 21 años, el cantante lo obligó a mantener encuentros sexuales desde que tenía 11 años. Ante ello, el intérprete de "Livin' la vida loca" negó las acusaciones e interpuso una demanda civil, en septiembre de 2022, bajo los supuestos cargos de extorsión, persecución abuso del derecho, daños y perjuicios. Además, logró una orden de protección a su favor que obligaba a su pariente de "abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o con miembros de su familia"; además, se incluyó la prohibición de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes por texto bien sea al móvil y a través de redes sociales; así como, no acercarse a su hogar o al de sus familiares. Ahora, Sánchez Martin realizó una contrademanda hacia el famoso por diez millones de dólares argumentando que son para resarcir los daños causados por presuntamente cometer contra él "conducta sexual no consensual" desde que tenía 11 años, según dio a conocer la agencia EFE. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Michael Kovac/Getty Images for GLAAD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicho proceso legal fue sometido, el pasado 3 de mayo de 2023, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. En dicho documento se detallan los presuntos abusos sexuales entre el famoso y su sobrino; los cuales, según se menciona, ocurrían en el automóvil del artista cuando buscaba al entonces menor en la escuela intermedia Sotero Figueroa en San Juan. Hasta el momento, Ricky Martin no se ha pronunciado sobre este nuevo litigio legal en su contra por parte de Dennis Yadiel Sánchez Martin.

