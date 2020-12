Close

Denise Bidot y el rapero Lil Wayne reaparecen juntos en Instagram, poniendo fin a rumores de separación La modelo de origen puertorriqueño Denise Bidot pone fin a rumores de separación compartiendo fotos con el rapero Lil Wayne en Instagram. Mira sus románticos mensajes. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Denise Bidot silenció los rumores de separación publicando fotos en Instagram con su novio Lil Wayne. La pareja celebró el Día de Acción de Gracias junto a Jocelyn, la hija adolescente de Bidot. La modelo de origen puertorriqueño de 34 años y el rapero de 38 años parecen estar más enamorados que nunca, poniendo fin a las especulaciones de que su relación habría terminado después de que Bidot se enojara con su novio por respaldar a Donald Trump. Bidot lo negó en Twitter, publicando el mensaje: "Esto es absolutamente falso". Sin embargo, llamó la atención que borrara temporalmente su cuenta de Instagram y mandara un misterioso mensaje en Instagram Stories que decía: "A veces el amor simplemente no es suficiente". ¡El amor sí ganó! "El fin de semana de Acción de Gracias fue perfecto. Agradecida cada día", escribió la modelo, exconcursante de ¡Mira quién baila! y exjueza de Nuestra Belleza Latina junto a fotos con su hija y con su pareja. Durante ese fin de semana disfrutaron beignets del famoso Café Du Monde de Nueva Orleans y dieron un paseo en jet privado. Bidot también compartió vistas paradisíacas de una piscina en medio de montañas y fotos del cantante montando su skateboard. Image zoom Credit: Paras Griffin/Getty Images; Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español La pareja debutó en Instagram en el verano, compartiendo fotos juntos en julio. En octubre, Bidot también compartió una imagen con su amado en una limosina y lo felicitó por su cumpleaños en septiembre, cuando viajaron juntos a República Dominicana. "Feliz cumpleaños al hombre que se las ingenió para robarme el corazón durante una pandemia", escribió la modelo. "Estos últimos 5 meses me han llenado de más amor, pasión y risas de lo que jamás pensé posible. Tú eres mi mejor amigo, mi amante y mucho más que un sueño hecho realidad. Quiero celebrarte hoy y cada día baby. Te amo". El cantante de "How To Love" también ha mostrado su amor por Bidot en las redes sociales, compartiendo fotos de su amada tirándole un beso y acostada en la cama. Al parecer ni las diferencias políticas terminaron con el amor de esta pareja y están más unidos que nunca.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Denise Bidot y el rapero Lil Wayne reaparecen juntos en Instagram, poniendo fin a rumores de separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.