Close

Demian Bichir sobre su esposa: "todos hemos sufrido una pérdida irreparable" Tras casi dos años de la muerte de su esposa Stefanie Sherk, el actor Demian Bichir habla sobre lo que esto ha significado en su vida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En abril de 2019, se dio a conocer que Stefanie Sherk, esposa de Demian Bichir, había muerto. La actriz de 37 años se quitó la vida y se dice que la depresión clínica que sufría la llevó a tomar esa drástica decisión. Ahora, el nominado al Oscar habla al respecto a casi dos años de haberse convertido en viudo. "Todos sufrimos alguna pérdida irreparable. Sí o sí, en algún momento de nuestras vidas eso es algo que va a ocurrir, querámoslo o no. Es un hecho. Ya sea que pase temprano o tarde en la vida, nunca estamos preparados", advirtió Bichir al medio The Associated Press. "Celebramos y nos preparamos para un nacimiento, pero no estamos listos para pasar por una pérdida". De acuerdo con el protagonista de la película A better life, los seres humanos deben de apoyarse mutuamente porque "estamos en el mismo planeta". "Pasamos distintas penas y sufrimientos a lo largo de nuestras vidas y seguimos adelante. Y entonces comprendemos que dependemos unos de otros", comentó. "Ésta es nuestra gran oportunidad de mostrar solidaridad y de mostrar empatía". Image zoom Credit: (Photo by Lester Cohen/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como una forma de catarsis, el actor mexicano accedió a participar en la película Land, donde comparte créditos estelares con Robin Wright y cuya trama se centra en dos extraños recuperándose de la pérdida de sus respectivos cónyuges e hijos. "Esa es una de las cosas que me atrapó cuando leí el guión", agregó. "Y creo que Land habla de eso. Hablamos de cuán crucial es recibir la empatía y ayuda de otros en el proceso de sanación", enfatizó. "Muchas veces digo que los personajes a veces me encuentran, vienen a mí. Y cuando Robin me invitó a esta aventura, fue prácticamente lo que pasó". En esta cinta, Demian Bichir interpreta a Miguel, un hombre que perdió a su esposa e hijo en un accidente automovilístico.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Demian Bichir sobre su esposa: "todos hemos sufrido una pérdida irreparable"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.