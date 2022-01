Demian Bichir recuerda a su fallecida esposa Stefanie Sherk Mira cómo recordó Demian Bichir a su cónyuge, quien murió en 2019 a causa de una fuerte situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 20 abril de 2019, se dió a conocer que Stefanie Sherk, esposa de Demian Bichir, se había quitado la vida tras atravesar por depresión, un padecimiento que había tenido en diversas ocasiones. La actriz tenía 37 años en el momento de su muerte. Desde entonces, el nominado al Oscar no ha dejado de recordarla; tal como lo hizo en esta ocasión por motivo de su cumpleaños. "Siempre en nuestras sonrisas, en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Stefanie Sherk 1976-2019", escribió el actor en su cuenta de Instagram. Acompañó este mensaje con una imagen de su fallecida cónyuge, quien aparece portando ropa deportiva en tono azul con detalles blancos y una gafas de sol. Los cibernautas le enviaron sus muestras de apoyos ante este mensaje. "Un abrazo con cariño para ti"; "Ella siempre estará en su corazón y desde el cielo lo está cuidando"; "Un abrazo enorme las crisis de aniversario no son fáciles. Pero aquí estamos y ellos con nosotros"; "Damian ella es tu ángel"; "Un gran amor nunca se olvida", y "¡Dios le bendiga y le dé mucha fuerza! ¡Un fuerte abrazo!", fueron algunos comentarios. 84th Annual Academy Awards - Arrivals Credit: (Photo by Lester Cohen/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que el protagonista de la película A better life habló en alguna ocasión lo que significó para él la muerte de Sherk. "Todos sufrimos alguna pérdida irreparable. Sí o sí, en algún momento de nuestras vidas eso es algo que va a ocurrir, querámoslo o no. Es un hecho. Ya sea que pase temprano o tarde en la vida, nunca estamos preparados. Los seres humanos celebramos y nos preparamos para un nacimiento, pero no estamos listos para pasar por una pérdida", mencionó hace un tiempo al medio The Associated Press. Desde falleció Stefanie Sherk a Demian Bichir no se le ha relacionado sentimentalmente con nadie y de vez en cuando le dedica algún pensamiento a su amada esposa.

