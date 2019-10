El desgarrador mensaje de Demián Bichir a su esposa seis meses después de su suicidio El actor mexicano dedicó un desgarrador mensaje a su esposa Stefanie Sherk, seis meses después de su suicidio. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print "Te extraño profundamente", con estas palabras Demián Bichir cierra el desgarrador mensaje que acaba de publicar en sus redes y que va dedicado a su esposa Stefanie Sherk, seis meses después de que ella se suicidara. La bella actriz canadiense falleció repentinamente el pasado 20 de abril a los 37 años, según anunció en su momento el actor mexicano nominado al Oscar. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de la piscina de la familia en Los Ángeles, California, según confirmó en su momento la revista US. "Aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis angustiadas noches en días alegres", expresó el actor de 56 años. "Es tu nombre el que me rescata de mis horas más oscuras". "Tu nombre de amor y gracia real. Tu nombre que siempre puedo decir para rezar en voz alta hasta que solo la felicidad reine nuevamente", continuó Bichir en su post, que fue publicado a horas tempranas de este martes. "Hasta que vea ese rayo cegador saliendo directamente de tu alma, para siempre puro, para siempre amado, para siempre viviendo en un lugar tan tranquilo, tan brillante donde tú y yo nunca más volveremos a estar separados. TE EXTRAÑO PROFUNDAMENTE, STEFANIE SHERK". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que su esposo, la canadiense también era una profesional del mundo del entretenimiento y la actuación. Eran pareja desde el 2011 y no tenían hijos. "Es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stefanie, mi ángel y amor de mi vida, descanse eternamente en paz", dijo el actor al momento de su muerte El 25 de abril un médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de Sherk se debía a un suicidio. El fallecimiento se debió a una encefalopatía anóxica -que ocurre cuando el cerebro se queda sin oxígeno- por asfixia y ahogamiento. Advertisement

