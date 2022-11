Demian Bichir habla públicamente sobre la muerte de su esposa Stefanie Sherk Tras tres años de la muerte de su esposa Stefanie Sherk, por primera vez, Demian Bichir expresa su sentir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 20 de abril de 2019, falleció Stefanie Sherk, la esposa de Demian Bichir, tras quitarse la vida. Con el tiempo, se dio a conocer que la actriz sufría de depresión que fue lo que la llevó a tomar una decisión tan drástica. A lo largo de este tiempo, el protagonista de la película A better life la ha recordado en algunos momentos con mensajes en sus redes sociales. Sin embargo, por primera vez, hizo frente a esta situación de manera pública. "Estamos todos bien. Evidentemente, cuando te enfrentas a la muerte, en el sentido que sea, si es un familiar, un amigo, un hermano, tu pareja se queda un hueco y ese hueco no se puede llenar", confesó Bichir a los medios de comunicación. "Es difícil acostumbrarte a ello; aprendes a vivir con ella, pero es difícil". Cada nueve de enero se celebra el cumpleaños de la también modelo y es cuando el actor aprovecha para recordarla. "En tu cumpleaños y todos los días todos te amamos y extrañamos profundamente tu linda sonrisa azul. Eres muy necesario en estos tiempos extraordinarios. Siempre amada Stefanie Sherk", ha mencionado. "Siempre en nuestras sonrisas, en nuestros corazones y en nuestras oraciones". Demian Bichir y Stefanie Sherk Demian Bichir y Stefanie Sherk | Credit: Mega/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Demián Bichir, quien estuvo en México para formar parte del homenaje póstumo al actor Héctor Bonilla, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la capital azteca, continúa enfocado en sus proyectos profesionales, al tiempo que promueve la serie Let the right one in. También se rumora que ahora mantiene una nueva relación sentimental con una bailarina varios años menor que él de nombre Victoria Aletta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Demian Bichir habla públicamente sobre la muerte de su esposa Stefanie Sherk

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.