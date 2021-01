Close

Demián Bichir dedica conmovedor mensaje a su fallecida esposa en el que sería el día de su cumpleaños El veterano actor publicó un emotivo escrito a su mujer Stefanie Sherk, quien se quitó la vida en abril del 2019. "Se te extraña inmensamente en estos momentos". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales y unos meses antes de cumplirse los dos años de su partida, Demián Bichir compartió un emotivo mensaje dedicado a su fallecida esposa, Stefanie Sherk. Lo hizo junto a una preciosa imagen de la actriz en el día de su cumpleaños. La foto muestra a la que fue su gran amor con una sonrisa deslumbrante y una mirada llena de paz, tal y como el reconocido actor la recuerda y siente en su corazón. "En tu cumpleaños y todos los días, te amamos y te echamos de menos tu preciosa sonrisa azul. Se te extraña inmensamente en estos difíciles momentos. Siempre amada, Stefanie Sherk", escribió. Tras el anuncio en abril del 2019 de la muerte de su esposa, los sitios The Blast y Daily Mail anunciaron que el cuerpo de la canadiense había sido hallado en la piscina de su casa familiar en Sherman Oaks, California, lo que hacía presagiar que podría tratarse de un suicidio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, el informe forense confirmó que falleció debido a una encefalopatía anóxica, afección causada cuando el tejido cerebral está privado de oxígeno, asfixia y ahogamiento. La oficina forense del condado de Los Ángeles calificó el caso de suicidio. El propio actor reconoció después que Stefanie padecía una fuerte depresión. “La depresión ha cobrado las vidas de mucha gente hermosa, maravillosa y talentosa como mi amada esposa, Stefanie. La pesadilla por la que hemos atravesado en los últimos días sólo podrá aliviarse si tenemos éxito en convertir nuestro dolor y pesar en un mensaje que despierte aún más la conciencia sobre este tema, en el mundo entero, para con suerte, poder salvar otras vidas”, compartió con sus seguidores. Su historia de amor surgió en 2010. Desde entonces fueron inseparables e incluso trabajaron juntos en varios proyectos. Por ejemplo, en la película Un Cuento de circo & A Love Song, en la que el intérprete mexicano debutó como director y también en la serie The Bridge. No tuvieron descendencia pero formaron una de las parejas más bonitas y estables.

