¡En video con el beso más romántico, así confirmaron Demi Lovato y Max Ehrich su noviazgo! Con el tema de fondo que acaban de estrenar Justin Bieber y Ariana Grande, la cantante y el actor hicieron finalmente pública su relación bailando al ritmo de Stuck With You y besándose bajo un cielo estrellado. ¡No te lo puedes perder! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Qué ganas tenían sus fans de ver tan feliz a la extraordinaria artista Demi Lovato! La cantante encontró la mejor manera de hacer pública su relación con el actor Max Ehrich, no sólo de la manera más romántica como podrán ver más abajo en el video que compartió, sino también de la forma más altruista. Lo hizo apoyando la iniciativa de sus colegas Justin Bieber y Ariana Grande, que arrasan en las redes con su dueto Stuck With U. En el video musical de la canción, Atrapado Contigo, se suceden numerosos videos breves de personas mostrando cómo están pasando la cuarentena, entre los que Demi y Max aparecen juntos con el fin de recaudar fondos para profesionales afectados por la pandemia del coronavirus, First Responders Children´s Foundation. Demi Lovato y Max Ehrich compartieron en sus redes un pedacito más largo del video y así encontraron la excusa perfecta para hacer público su noviazgo de la forma más tierna, ¡besándose bajo la proyección de un cielo estrellado y acompañados de los acordes de una fantástica canción de amor! “Feliz de formar parte de algo tan especial en estos momentos. Muy, pero que muy feliz, por si acaso no se habían dado cuenta...” dijo añadiendo el hashtag del título de la canción #atrapadacontigo. La intérprete de Skyscraper derritió a sus fans: en menos de 24 horas el video había alcanzado ya casi los 5 millones de vistos. Max Ehrich lo subió también a sus propias redes con un comentario más romántico aún si cabe: “Mi corazón entero” dijo el enamoradísimo novio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si no escuchaste aún la preciosa canción de Justin y Ariana, aquí te dejamos el video para que puedas disfrutarla. También te gustarán las románticas e inéditas imágenes de Justin Bieber junto a su esposa, Hailey Rhode. Y si eres uno de los que está pasando la cuarentena a solas con tu animalito de compañía, ¡siempre te queda la imagen de Ariana Grande junto a su mascota para recordar que se puede ser feliz con poco! ¡Mucho ánimo a todos los que siguen atrapados por culpa de la cuarentena!

