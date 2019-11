Modelo y con padre skater: conoce al nuevo novio de Demi Lovato By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next han sido amigos por muchos años antes de empezar una relación sentimental. Este es el modelo de 25 años que le ha robado el corazón a la cantante. Empezar galería Su nuevo amor Image zoom IG/Demi Lovato La cantante compartió una foto con su nuevo novio. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Muy cariñosos Image zoom IG/Austin Wilson Él también compartió en las redes una foto con Demi. 2 de 11 Applications Ver Todo ¿Quién es? Image zoom IG/Austin Wilson Austin Wilson es un modelo que vive en California. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Muy artístico Image zoom IG/Austin Wilson El modelo de 25 años es fanático de los tatuajes. 4 de 11 Applications Ver Todo Fotogénico Image zoom IG/Austin Wilson A Austin Wilson le encanta compartir selfies en las redes. 5 de 11 Applications Ver Todo Su padre Image zoom IG/Austin Wilson Su padre es el skater George Wilson, uno de los famosos Z-Boys de Dogtown. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Niño de mamá Image zoom IG/Austin Wilson Para celebrar el Día de la Madre, compartió esta foto con su madre. 7 de 11 Applications Ver Todo Como niño Image zoom IG/Austin Wilson Al igual que su padre, también disfrutaba del skateboarding. 8 de 11 Applications Ver Todo Su sobrina Image zoom IG/Austin Wilson Parece que le gusta los niños. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su exnovia Image zoom IG/Austin Wilson Antes de salir con Demi Lovato, tuvo una relación con la modelo y escritora Caroline Miner Smith. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Modelo y con padre skater: conoce al nuevo novio de Demi Lovato

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.